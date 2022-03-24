«ПриватБанк» задействует Starlink для обеспечения непрерывного оказания услуг

Starlink стремительно шагает по Украине и постепенно проникает в различные сферы — вслед за «Ланетом» к спутниковому интернету от Илона Маска решил подключиться «ПриватБанк». В пресс-службе крупнейшего украинского банка отчитались о получении 10 комплектов оборудования Starlink.

Отримали 10 систем Starlink 📡 Обладнання вже в Україні, розподілене між регіонами, а наші спеціалісти його налаштовують. Тепер банк буде працювати ще ефективніше 💪 https://t.co/EEAtGPQ6ZL — PrivatBank (@privatbankua) March 24, 2022

Эти 10 комплектов были распределены между разными регионами Украины. Специалисты занимаются подключением и настройкой оборудования.

«В условиях войны мы наращиваем возможности банка для поддержания безопасной работы финансовой системы Украины и предоставления финансовых услуг для украинцев, которые сегодня столкнулись со многими другими вызовами». «ПриватБанк»

В «ПриватБанке» отмечают, что сейчас во время войны используют все возможности для того, чтобы избежать возможных рисков и обеспечить непрерывную работу при любых обстоятельствах. И высокоскоростной спутниковый интернет Starlink, уже отлично зарекомендовавший себя за время войны с российскими оккупационными войсками, должен усилить устойчивость инфраструктуры банка и безопасности финансовой системы Украины.

В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года — услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на очереди. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.

На недавней конференции Satellite2022 президент SpaceX расказал, что в Украину отправлены «тысячи комплектов» Starlink. По ее словам, львиная доля финансирования поступила от частных лиц, а также помогли Франция и Польша. Ранее премьер-министр Денис Шмигаль в своем Твиттере рассказывал, что Украина рассчитывает получить до «5 тыс. единиц» Starlink.