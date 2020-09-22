GPU AMD Navy Flounder получит 40 исполнительных блоков и 192-битную шину памяти





Как ожидается, настольные видеокарты AMD на базе новой графической архитектуры RDNA2 будут официально анонсированы 28 октября. Пока что компания не уточняет, какие именно графические процессоры будут представлены общественности, но рассказала, что это будут устройства серии Radeon RX 6000.

В настоящее время AMD разрабатывает три GPU линейки Navi 2X: Navi 21, Navi 23 и Navi 23. Только один из них – Navi 21 (Big Navi) – был подтверждён и получил кодовое название Sienna Cichlid, а кодовое название Navy Flounder может относиться к моделям Navi 23 или Navi 23. Предполагается, что чем выше номер в названии GPU, тем менее производительным решением он является. Таким образом, Navi 21 является флагманским решением, а Navi 23 – устройством начального уровня.

В интернете уже замечены утечки, описывающие версии Sienna Cichlid и Navy Flounder. В основном, они происходят из программного обеспечения с открытым исходным кодом, такого как Linux или ROCm. В последнем обновлении ROCm 3.8 содержится упоминание Navy Flounder, которое позволяет определить конфигурацию графического процессора.

Отмечается, что Navy Flounder включает 40 исполнительных блоков – как и Navi 10. Если предположить, что каждый исполнительный блок содержит по 64 потоковых процессора, то общее количество потоковых процессоров составляет 2560. Вместе с тем, шина доступа к памяти ограничена на уровне 192 бит. Учитывая эти данные, можно предположить, что Navy Flounder будет представлять собой решение среднего уровня и будет напрямую конкурировать с ещё неаноснированным GPU NVIDIA Ampere GA106? Для которого также предусмотрен 192-битный доступ к памяти.

Источник: videocardz