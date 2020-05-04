GPU NVIDIA на базе архитектуры Ampere будет производить TSMC по 7-нм техпроцессу, а GPU следующего поколения Hopper – уже Samsung по 5-нм технологии





ПО данным осведомлённых источников, графические процессоры NVIDIA на базе архитектуры Ampere будут изготавливаться по нормам 7-нанометрового технологического процесса на производственных мощностях компании TSMC. Однако семейство GPU следующего поколения – Hopper – уже перейдёт на 5-нанометровый техпроцесс на базе фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), а изготовителем станет компания Samsung.

По данным ChinaTimes, NVIDIA была признана одним из крупнейших клиентов TSMC, заказывающих производство чипов по нормам 7-нм техпроцесса. Похоже, что графические процессоры NVIDIA Ampere, по крайней мере, для высокопроизводительных вычислений и сегмента центров обработки данных, будут основаны на усовершенствованном техпроцессе производства чипов TSMC. Добавим, Samsung на днях подтвердила, что она начнёт эксплуатацию своей производственной технологии 5-нм (5LPE) EUV во втором квартале 2020 года. По сообщениям, Samsung уже получила заказы на производство процессоров, графических чипов и различных других продуктов на базе своего 5-нанометрового техпроцесса.

Официальная презентация GPU NVIDIA Ampere ожидается 14 мая. Однако предварительные слухи утверждают, что эти устройства окажут заметное влияние на рынок высокопроизводительных вычислений, так как производительность некоторых вариантов составит около 30 терафлопс.

Видеокарта NVIDIA Tesla M2090 NVIDIA Tesla K40 NVIDIA Tesla P100 NVIDIA Tesla V100 NVIDIA Tesla Next-Gen #1 NVIDIA Tesla Next-Gen #2 NVIDIA Tesla Next-Gen #3 Архитектура GPU Fermi Kepler Pascal Volta Ampere? Ampere? Ampere? Техпроцесс GPU 40 нм 28 нм 16 нм 12 нм 7 нм? 7 нм? 7 нм? Название GPU GF110 GK110 GP100 GV100 GA100? GA100? GA100? Площадь кристалла 520 мм2 561 мм2 610 мм2 815 мм2 TBD TBD TBD Кол-во транзисторов 3,0 млрд 7,1 млрд 15 млрд 21,1 млрд TBD TBD TBD Ядра CUDA 512 2880 3840 5120 6912 7552 7936 Частота GPU 650 МГц 875 МГц 1480 МГц 1455 МГц ~1,08 ГГц ~1,11 ГГц ~1,11 ГГц Производительность 1,33 TFLOPs 4,29 TFLOPs 10,6 TFLOPs 15,0 TFLOPs ~15 TFLOPs ~17 TFLOPs ~18 TFLOPs Объём памяти 6 ГБ 12 ГБ 16 ГБ 16 ГБ 48 ГБ 24 ГБ 32 ГБ Тип памяти GDDR5 GDDR5 HBM2 HBM2 HBM2e HBM2e HBM2e Шина памяти 384-bit 384-bit 4096-bit 4096-bit 4096-bit? 3072-bit? 4096-bit? Частота памяти 3,7 ГГц 6 ГГц 737 МГц 878 МГц 1200 МГц 1200 МГц 1200 МГц Пропускная способность памяти 177,6 ГБ/с 288 ГБ/с 720 ГБ/с 900 ГБ/с 1,2 ТБ/с? 1,2 ТБ/с? 1,2 ТБ/с? TDP 250 Вт 300 Вт 300 Вт 300 Вт TBD TBD TBD

Источник: wccftech