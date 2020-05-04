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GPU NVIDIA на базе архитектуры Ampere будет производить TSMC по 7-нм техпроцессу, а GPU следующего поколения Hopper – уже Samsung по 5-нм технологии

GPU NVIDIA на базе архитектуры Ampere будет производить TSMC по 7-нм техпроцессу, а GPU следующего поколения Hopper – уже Samsung по 5-нм технологии

GPU NVIDIA на базе архитектуры Ampere будет производить TSMC по 7-нм техпроцессу, а GPU следующего поколения Hopper – уже Samsung по 5-нм технологии


ПО данным осведомлённых источников, графические процессоры NVIDIA на базе архитектуры Ampere будут изготавливаться по нормам 7-нанометрового технологического процесса на производственных мощностях компании TSMC. Однако семейство GPU следующего поколения – Hopper – уже перейдёт на 5-нанометровый техпроцесс на базе фотолитографии в глубоком ультрафиолете (EUV), а изготовителем станет компания Samsung.

По данным ChinaTimes, NVIDIA была признана одним из крупнейших клиентов TSMC, заказывающих производство чипов по нормам 7-нм техпроцесса. Похоже, что графические процессоры NVIDIA Ampere, по крайней мере, для высокопроизводительных вычислений и сегмента центров обработки данных, будут основаны на усовершенствованном техпроцессе производства чипов TSMC. Добавим, Samsung на днях подтвердила, что она начнёт эксплуатацию своей производственной технологии 5-нм (5LPE) EUV во втором квартале 2020 года. По сообщениям, Samsung уже получила заказы на производство процессоров, графических чипов и различных других продуктов на базе своего 5-нанометрового техпроцесса.

Официальная презентация GPU NVIDIA Ampere ожидается 14 мая. Однако предварительные слухи утверждают, что эти устройства окажут заметное влияние на рынок высокопроизводительных вычислений, так как производительность некоторых вариантов составит около 30 терафлопс.

ВидеокартаNVIDIA Tesla M2090NVIDIA Tesla K40NVIDIA Tesla P100NVIDIA Tesla V100NVIDIA Tesla Next-Gen #1NVIDIA Tesla Next-Gen #2NVIDIA Tesla Next-Gen #3
Архитектура GPUFermiKeplerPascalVoltaAmpere?Ampere?Ampere?
Техпроцесс GPU40 нм28 нм16 нм12 нм7 нм?7 нм?7 нм?
Название GPUGF110GK110GP100GV100GA100?GA100?GA100?
Площадь кристалла520 мм2561 мм2610 мм2815 мм2TBDTBDTBD
Кол-во транзисторов3,0 млрд7,1 млрд15 млрд21,1 млрдTBDTBDTBD
Ядра CUDA512288038405120691275527936
Частота GPU650 МГц875 МГц1480 МГц1455 МГц~1,08 ГГц~1,11 ГГц~1,11 ГГц
Производительность1,33 TFLOPs4,29 TFLOPs10,6 TFLOPs15,0 TFLOPs~15 TFLOPs~17 TFLOPs~18 TFLOPs
Объём памяти6 ГБ12 ГБ16 ГБ16 ГБ48 ГБ24 ГБ32 ГБ
Тип памятиGDDR5GDDR5HBM2HBM2HBM2eHBM2eHBM2e
Шина памяти384-bit384-bit4096-bit4096-bit4096-bit?3072-bit?4096-bit?
Частота памяти3,7 ГГц6 ГГц737 МГц878 МГц1200 МГц1200 МГц1200 МГц
Пропускная способность памяти177,6 ГБ/с288 ГБ/с720 ГБ/с900 ГБ/с1,2 ТБ/с?1,2 ТБ/с?1,2 ТБ/с?
TDP250 Вт300 Вт300 Вт300 ВтTBDTBDTBD

Источник: wccftech

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