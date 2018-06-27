GPU видеокарты NVIDIA нового поколения по размерам будет почти в полтора раза больше предшественника

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Выход нового поколения игровых видеокарт NVIDIA, безусловно, является одним из самых ожидаемых событий этого года. Анонс этот, как мы знаем, изрядно задержался, но в последнее время поток соответствующих утечек растет, что явно указывает на приближение этого события. Вчера в сеть попала фотография (заглавная) прототипа печатной платы новой видеокарты NVIDIA, оснащенного микросхемами памяти GDDR6. Ресурс TechPowerUp воспользовался утечкой, чтобы рассчитать примерную площадь кристалла нового GPU.

В качестве отправной точки источник взял распаянные на плате микросхемы памяти производства Micron. Известно, что эти микросхемы, появившиеся в ассортименте только на этой неделе, характеризуются размерами 12х14 мм. Отталкиваясь от этого, журналисты TechPowerUp сумели рассчитать примерные размеры упаковки GPU – 48,5х48,5 мм, что соответствует площади 2352 мм2.

Размеры самого же кристалла составляют 26х26 мм (размеры внутренней области с большим количеством контактов), то есть площадь равна 676 мм2. Это достаточной крупный GPU, если сравнить его с кристаллами нынешних графических процессоров производителя: GV100 (815 мм², Titan V), GP100 (610 мм², Quadro GP100), GP102 (471 мм², GTX 1080 Ti), GP104 (314 мм², GTX 1080) и GP106 (200 мм², GTX 1060).

На основании этого сравнения и того факта, что GV100 по площади кристалла превосходит GP100 примерно на 33%, источник выдвигает предположение, что эта печатная плата предназначена для преемника GPU GP102 – GT102 или GV102 (Volta или Turing) То есть, новый GPU будет примерно в полтора раза крупнее GP102.

Все мы знаем, что NVIDIA традиционно выпускает самые производительные чипы под конец, так что предположение это выглядит вполне обоснованным.

Источник: TechPowerup