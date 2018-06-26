Новые видеокарты NVIDIA появятся в августе или сентябре, но в очень ограниченном количестве
Как известно, NVIDIA не особо торопится выпускать на рынок игровые видеокарты нового поколения. Какой бы ни была истинная причина задержки (отсутствие конкуренции, ситуация на рынке криптовалют или что-то еще), сама по себе ситуация не радует. Теперь же стало известно, что «зеленые» планируют начать отгрузку новых GPU AIB-партнерам в начале августа. Подтверждение удалось получить источнику, и оно хорошо согласуется с предыдущими утечками.
Буквально на днях NVIDIA разместила на своей страничке в соцсети Twitter сообщение с поздравлениями в честь дня рождения отца современной информатики Алана Тьюринга. И сомнений в том, что новое поколение видеокарт будет называться Turing остается все меньше. А вот касательно номенклатуры полной уверенности пока нет – для обозначения новых видеокарт производитель может использовать либо более логичный вариант GTX 11XX, либо GTX 20XX.
Ожидается, что NVIDIA пойдет привычным путем, сначала представив преемника GTX 1080 – модель GTX 1180/GTX 2080, а затем — преемника GTX 1080 Ti на GPU в более полной конфигурации. Только после этого нас ждут игровые модели для среднего и нижнего сегментов.
Также источник пишет, что поначалу предложение будет очень ограниченным. В частности, упоминается, что каждый AIB-партнер получит по 150-300 GPU, причем часть из этих чипов будет израсходована для внутреннего тестирования. Иными словами, не стоит особо рассчитывать на возможность заполучить видеокарту GTX 1180 (или как бы она в конце концов не называлась) по рекомендованной цене. То есть, первый месяц (если не больше) новые видеокарты будут в дефиците.
Недавно TSMC подтвердила факт производства первых графических решений по техпроцессу 7 нм и существует высокая вероятность, что новые GPU NVIDIA будут изготавливаться по 7-нанометровой технологии.
Источник: wccftech