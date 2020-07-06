Графическое ядро CPU Intel Tiger Lake-U демонстрирует производительность на уровне GeForce MX350

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Свежие результаты тестирования пока еще не анонсированных мобильных процессоров Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake) подтверждают высокий потенциал новой графики Gen12 (Xe) — в бенчмарке Geekbench инженерный образец будущего семейства чипов демонстрирует производительность на уровне дискретной видеокарты NVIDIA GeForce MX 350. На соответствующие записи обратили внимание энтузиасты @TUM_APISAK и @_rogame, которые и провели сравнение.

11-е поколение мобильных процессоров Core из семейства Tiger Lake-U дебютирует уже в этом или следующем месяце: — они получат x86-ядра на многообещающей архитектуре Willow Cove (вместо Sunny Cove в нынешнем поколении), GPU Gen12 семейства Xe, родственный видеоадаптеру Discrete Graphics 1, и будут производится по улучшенному техпроцессу 10 нм+.

В свежих записях Geekbench фигурируют CPU Intel Core i5-1135G7 и Intel Core i7-1165G7 в составе ноутбука Lenovo 82CU. В составе старшего находится iGPU с 96 вычислительными блоками (Execution Units, EU) на архитектуре Xe и именно оно выдает результат OpenCL Score, равноценный GeForce MX350. Во втором же случае используется iGPU с 80 вычислительными блоками.

Как можно видеть, самые большие расхождения наблюдаются в подтестах Gaussian Blur и Particle Physics, тогда как в большинстве сценариев они показывают примерно одинаковые результаты.

Изображение ниже позволяет сравнить Intel Core i5-1135G7 и Intel Core i7-1165G7 между собой. Предположительно, по части CPU младшая модель будет уступать старшей примерно на 13.5%.

Tiger Lake-U сменят прошлогодние Core 10-го поколения (Ice Lake) и, вероятно, вынудят AMD пересмотреть цены на свои 7-нм APU Ryzen 4000 (Renoir). По крайней мере, многочисленные тесты указывают на высокий потенциал Tiger Lake. Однако пока что непонятно, насколько Intel преуспела в вопросе разрешения проблем, связанных с освоением 10-нм техпроцесса, и сможет ли производитель выпускать новые чипы в достаточных объемах и достаточно быстро.

Кроме базовых Tiger Lake-U с настраиваемым в пределах 15–28 Вт теплопакетом в рамках семейства ожидаются еще две линейки — энергоэффективные Tiger Lake-Y с номинальным теплопакетом 9 Вт и высокопроизводительные 45-ваттные Tiger Lake-H. Но учитывая, что только недавно вышли Comet Lake-H, в этом году Tiger Lake-H можно не ждать.

Источник: videocardz