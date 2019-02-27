График дня: как дорожали флагманские смартфоны Samsung и Apple с 2011 года

На прошлой неделе были представлены разные по конструкции складные смартфоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X с гибкими экранами, показавшие, что и $1000 за флагманский смартфон в 2019 году — далеко не предел. Напомним, Samsung Galaxy Fold должен поступить в продажу в апреле по цене $1980, а Huawei Mate X — в середине года за $2600. Авторитетное американское издание Bloomberg решило выяснить, как за последние несколько лет подорожали флагманские смартфоны самых именитых брендов.

Отправной временной точкой для своего сравнительного анализа журналисты выбрали 2011 год. Что же касается брендов, кроме нынешних лидеров рынка Samsung и Apple, внимания Bloomberg удостоились Google и Huawei, хотя в случае китайского производитель анализ закончился на недавно представленной Huawei Mate X, тогда как первый Pixel вышел в 2016 году. То есть, сути, это исследование как дорожали флагманы Samsung и Apple с 2011 года. В целом выбор не вызывает удивление, учитывая, что Bloomberg — это американское издание, следовательно, выборка тоже для рынка США. Результаты исследования можно видеть на графике ниже.

Нельзя не заметить, что самый заметный скачок цен пришелся именно на 2017 год, когда вышел Apple iPhone X. После этого и Samsung и Google ощутимо повысили цены на свои флагманы. По сути, в этом году смартфоны сравнялись по цене с премиальными ноутбуками.

Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X — неоспоримые лидеры этой гонки цен, если так можно выразиться. Но цена традиционных флагманов тоже заметно взлетела вверх по сравнению с прошлым поколением. Например, цена на iPhone Xs Max в США достигает $1450, тогда как премиальный Galaxy S10+ при цене $1600 не особо то и отстает от сгибаемого Galaxy Fold за $1980. А ведь в далеком 2011 году флагманы Samsung (Galaxy SII) и Apple (iPhone 4s) можно было купить за $600 и $650 соответственно. Что интересно, нынешние удешевленные флагманы Samsung Galaxy S10e и Apple iPhone Xr всего на $100 тех же Galaxy SII и Phone 4s. На фоне заметно подорожавших в этом году флагманов Samsung и Apple смартфоны Google Pixel явно выглядят «недооцененными».

Если брать рынок смартфонов в целом, а не отдельно верхний его сегмент, то тенденция для покупателей тоже весьма неутешительная — цены растут. Согласно данным IDC, средняя цена на смартфон в четвертом квартале 2018 года на международном рынке в годовом выражении выросла с $542 до $575.

Источник: Bloomberg