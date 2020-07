Графика Crysis Remastered разочаровала фанатов, поэтому Crytek переносит запуск игры

Когда компания Crytek объявила о грядущем перезапуске игры Crysis, она обещала улучшить графику, добавить текстуры высокого разрешения, обеспечить поддержку трассировки лучей не только для видеокарт серии GeForce RTX. Такие заявления воодушевили фанатов. Но опубликованный на днях геймплейный трейлер показал, что фактически графика в Crysis Remastered улучшилась незначительно, а в некоторых аспектах старая игра, выпущенная в 2007 году, выглядит даже лучше.

Продемонстрированная в трейлере графика Crysis Remastered разочаровала поклонников игры и вызвала массу критики. Кто-то даже заявил, что переиздание «выглядит как оригинальный Crysis, но с самыми низкими настройками». Отметим, оригинальная игра Crysis отличалась отличной графикой для своего времени и на протяжении многих лет оставалась игровым тестовым приложением для тех пользователей, которые хотели проверить эффективность своей графической подсистемы на ПК. И, судя по первому трейлеру, разработчики не смогли достичь в Crysis Remastered такого же уровня графики и детализации, как в оригинальной игре 2007 года.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3

— Crysis (@Crysis) July 1, 2020