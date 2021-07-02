Графики: Как изменялись показатели эффективности GPU AMD и NVIDIA за последние 10 лет

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





На основании базы данных ресурса techpowerup пользователь reddit создал интересную подборку графиков, демонстрирующих изменение различных параметров GPU AMD и NVIDIA в результате инноваций и прогресса в каждом следующем поколении продуктов за последние 10 лет.

На этих графиках отображается динамика производительности «лучшего доступного графического процессора» за год с точки зрения производительности, производительности на доллар (с использованием данных о стартовой цене), энергопотребления, производительности на транзистор и множества других наборов корреляции данных.

Как правило, показатели производительности увеличиваются для каждого нового поколения графических процессоров. Но вот показатель график производительности на транзистор, напротив, иногда демонстрирует снижение эффективности. В случае с переходом от архитектуры NVIDIA Pascal (GTX 1080 Ti) к архитектуре Turing (серия RTX 20) этот показатель снизился примерно на 20%. В то же время производительность GPU AMD на транзистор выросла примерно на 40% при переходе от Vega 64 до RX 5700 XT.

Это происходит отчасти из-за внедрения специальных аппаратных блоков для трассировки лучей в GPU с архитектурой NVIDIA Turing. Это привело к существенному росту количества транзисторов, которые не использовались напрямую для обеспечения общей производительности шейдинга. Однако AMD извлекла выгоду из новой архитектуры RDNA и перехода на более тонкий технологический процесс (7 нм против 14 нм).

Но затем можно видеть снижение производительности на транзистор уже в случае AMD – после выхода RX 6800 XT. Снижение показателя достигает 40%, вероятно, из-за введения блоков RT и других архитектурных изменений.

Источник: techpowerup