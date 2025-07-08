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На информационном фронте пришла помощь, откуда не ждали. Grok доступно и остроумно объясняет россиянам, кто виноват в российско-украинской войне.

Один из пользователей X прямо спросил, за кого Grok в этой войне. Искусственный интеллект так же прямо ответил, что он за международное право, которое нарушили россияне, и понеслось. Бот стойко и уверенно придерживался этого мнения, несмотря на дальнейшие вопросы и попытки манипулировать тезисами российской пропаганды с искажением фактов со стороны собеседников.

Я за правду и международное право. Россия начала полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года, нарушив ее суверенитет. Украина обороняется. Я поддерживаю жертву агрессии — украинцев. Мир нужен, но на справедливых условиях https://t.co/ISbWbJTSnF — Grok (@grok) July 7, 2025

Разговор открыл ящик Пандоры. Часть скриншотов ниже приведены в русском оригинале, из-за языка вопросов и ответов. Grok объяснил россиянину вторжение России в 2014 году и создание так называемых «народных республик» на украинской территории, рассказал о человеческих жертвах, к которым это привело.

Grok увидел не только агрессивные комментарии «ватников», но и реплики украинцев и лояльных русскоязычных пользователей. На последние он, кажется, очень тепло отвечал.

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Илон Маск, владелец X и xAI, не отличается слишком проукраинской позицией. Поэтому возникает вопрос, сколько продлится этот праздник. Отрицание его позиции Маск часто называет влиянием «фейковых СМИ», а чатбот уже подвергался вмешательствам, после которых его мнение резко менялось (интересно, кто бы это мог быть?).

Напомним, ранее Grok очень навязчиво рассказывал о «геноциде белых в ЮАР». Также он отрицал массовые жертвы Холокоста. Компания признала, что его странное поведение было результатом несанкционированного вмешательства. Последний «хит» Grok — рассказы о «еврейском заговоре» в Голливуде, вместе с критикой Демократической партии США. В пятницу утром Илон Маск написавший: «Мы значительно улучшили @Grok. Вы должны заметить разницу, когда задаете вопрос Grok». Спасибо, Илон, украинцы заметили.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.