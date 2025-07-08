Новости Неделя ИИ 08.07.2025 в 20:50 comment views icon

Grok наш слон: ИИ-чатбот xAI мощно громит россиян правдой об их вторжении в Украину

author avatar

Андрій Русанов

Автор сайта

Grok наш слон: ИИ-чатбот xAI мощно громит россиян правдой об их вторжении в Украину
Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.

На информационном фронте пришла помощь, откуда не ждали. Grok доступно и остроумно объясняет россиянам, кто виноват в российско-украинской войне.

Один из пользователей X прямо спросил, за кого Grok в этой войне. Искусственный интеллект так же прямо ответил, что он за международное право, которое нарушили россияне, и понеслось. Бот стойко и уверенно придерживался этого мнения, несмотря на дальнейшие вопросы и попытки манипулировать тезисами российской пропаганды с искажением фактов со стороны собеседников.

Разговор открыл ящик Пандоры. Часть скриншотов ниже приведены в русском оригинале, из-за языка вопросов и ответов. Grok объяснил россиянину вторжение России в 2014 году и создание так называемых «народных республик» на украинской территории, рассказал о человеческих жертвах, к которым это привело.

1111

Grok увидел не только агрессивные комментарии «ватников», но и реплики украинцев и лояльных русскоязычных пользователей. На последние он, кажется, очень тепло отвечал.

Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну

Илон Маск, владелец X и xAI, не отличается слишком проукраинской позицией. Поэтому возникает вопрос, сколько продлится этот праздник. Отрицание его позиции Маск часто называет влиянием «фейковых СМИ», а чатбот уже подвергался вмешательствам, после которых его мнение резко менялось (интересно, кто бы это мог быть?).

Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну

Напомним, ранее Grok очень навязчиво рассказывал о «геноциде белых в ЮАР». Также он отрицал массовые жертвы Холокоста. Компания признала, что его странное поведение было результатом несанкционированного вмешательства. Последний «хит» Grok — рассказы о «еврейском заговоре» в Голливуде, вместе с критикой Демократической партии США. В пятницу утром Илон Маск написавший: «Мы значительно улучшили @Grok. Вы должны заметить разницу, когда задаете вопрос Grok». Спасибо, Илон, украинцы заметили.

Неделя ИИ на ITC.ua при поддержке

Favbet Tech — украинская продуктовая компания, разработчик iGaming-решений. Входит в топ-50 крупнейших IT-компаний Украины по версии DOU. Специализируется на высоконагруженных системах, облачной инфраструктуре и искусственном интеллекте. В 2025 году стала инициатором создания АИ-комитета Ассоциации «ИТ Ukrainе» — первого отраслевого объединения, занимающегося вопросами развития АИ на уровне бизнеса и государства.

Популярные новости

SparkKitty: новый вирус из App Store и Google Play ворует криптовалюту
В ЕС начали «маркировать» смартфоны данными об энергоэффективности — один бренд вдвое выносливее, чем iPhone и Pixel
Представлены Xiaomi Watch S4 41 мм и Smart Band 10 — флагманские возможности за небольшую цену
Слишком узкие глаза: Xiaomi SU7 постоянно ошибочно будит китайца ото сна за рулем
ИИ ChatGPT сел за штурвал космического корабля — что из этого вышло?
Sony представила флагманский телевизор Bravia 8 II QD-OLED и более доступные Bravia 5 и 2 II
6 самых интересных объектов с фото обсерватории Веры Рубин
Как будут работать компьютерные сети на космических расстояниях, — ответы ученого
Полиция вскрыла биткоин-банкомат, чтобы вернуть жертве мошенничества $25 000
Британские ВМС построили «люксовую» игровую комнату на авианосце — с десятком Alienware Aurora R15 и видеокартами RTX 4080
Хидео Кодзима хочет создать игру на орбите и рискнуть жизнью, как Том Круз
Объем торгов на децентрализованных биржах достиг исторического максимума
Растения загрязняют воздух, — исследования
Sony прекратила продажи Xperia 1 VII из-за технической неисправности
Представлен OnePlus Nord CE5 — 7100 мА-ч, AMOLED 120 Гц по цене от €299
OpenAI навсегда сохранит ваши чаты с ChatGPT (даже удаленные) — суд отменил апелляцию пользователей
Представлены часы Vivo Watch 5 — яркий AMOLED, 100+ режимов тренировок и 22 дня автономности за $110
ChatGPT тестирует функцию «Учимся вместе» — теперь на запросы отвечаете вы, а не чатбот
Внезапно для всех Бутан стал третьей страной по количеству накопленных биткоинов
Ищем автора, редактора новостей о гаджетах и технологиях в ITC.ua, удаленно
В Steam стартовала большая летняя распродажа — Hollow Knight, Ghost of Tsushima и другие со скидками до -95%

Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить