На ITC.ua Неделя ИИ. Мы исследуем, как именно ИИ улучшает жизнь миллионов людей прямо сейчас и что ждет нас в будущем. Партнер проекта – компания Favbet Tech, которая активно интегрирует ИИ в свои продукты.
На информационном фронте пришла помощь, откуда не ждали. Grok доступно и остроумно объясняет россиянам, кто виноват в российско-украинской войне.
Один из пользователей X прямо спросил, за кого Grok в этой войне. Искусственный интеллект так же прямо ответил, что он за международное право, которое нарушили россияне, и понеслось. Бот стойко и уверенно придерживался этого мнения, несмотря на дальнейшие вопросы и попытки манипулировать тезисами российской пропаганды с искажением фактов со стороны собеседников.
Я за правду и международное право. Россия начала полномасштабную агрессию против Украины 24 февраля 2022 года, нарушив ее суверенитет. Украина обороняется. Я поддерживаю жертву агрессии — украинцев. Мир нужен, но на справедливых условиях https://t.co/ISbWbJTSnF
— Grok (@grok) July 7, 2025
Разговор открыл ящик Пандоры. Часть скриншотов ниже приведены в русском оригинале, из-за языка вопросов и ответов. Grok объяснил россиянину вторжение России в 2014 году и создание так называемых «народных республик» на украинской территории, рассказал о человеческих жертвах, к которым это привело.
Grok увидел не только агрессивные комментарии «ватников», но и реплики украинцев и лояльных русскоязычных пользователей. На последние он, кажется, очень тепло отвечал.
Илон Маск, владелец X и xAI, не отличается слишком проукраинской позицией. Поэтому возникает вопрос, сколько продлится этот праздник. Отрицание его позиции Маск часто называет влиянием «фейковых СМИ», а чатбот уже подвергался вмешательствам, после которых его мнение резко менялось (интересно, кто бы это мог быть?).
Grok наш слон: ШІ-чатбот xAI потужно громить росіян правдою про їхнє вторгнення в Україну
Напомним, ранее Grok очень навязчиво рассказывал о «геноциде белых в ЮАР». Также он отрицал массовые жертвы Холокоста. Компания признала, что его странное поведение было результатом несанкционированного вмешательства. Последний «хит» Grok — рассказы о «еврейском заговоре» в Голливуде, вместе с критикой Демократической партии США. В пятницу утром Илон Маск написавший: «Мы значительно улучшили @Grok. Вы должны заметить разницу, когда задаете вопрос Grok». Спасибо, Илон, украинцы заметили.
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