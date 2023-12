GSC Game World поздравила игроков с Рождеством и представила календарь на 2024 год (с намеком даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2?)

Компания GSC Game World поздравила своих поклонников с Рождеством короткой публикацией в соцсети Facebook. Студия поблагодарила всех за поддержку «несмотря на снежные бури».

«Метель за окном усиливалась, но внутри, возле потрескивающего костра, окруженного припасами, было уютно. Каждый сталкер внес свой вклад в это событие. В канун Рождества очень важно быть с теми, с кем вы стояли плечом к плечу весь год, с людьми, которым вы доверяете и хотите разделить этот момент. Сталкеры приветствовали друг друга закопченными у костра кружками, поздравляли с Рождеством, делились свежеприготовленными блюдами и погружались в задушевные разговоры о доме, друзьях и приключениях, которые ожидают их впереди. Рождество – это возможность объединиться перед лицом всех препятствий и осознать, что вы не одиноки. Пришло время вспомнить детство, бои в снежки, иногда не совсем честные, но где тебе было все равно до того момента, пока мама не увидела тебя засыпанным снегом. Это момент поговорить о семье, которую вы очень давно не видели и по которой действительно скучаете. Это шанс поверить, что после долгого путешествия вы обязательно соберетесь у мирного семейного костра. В это Рождество сталкеры передают всем нам привет, желая сил и воли, чтобы преодолеть все испытания, быть сильными и смелыми. Они советуют нам поддерживать друг друга и найти свой путь к Сердцу Чернобыля. Если они смогли это сделать, мы тоже сможем это сделать. С Рождеством, друзья! Спасибо, что остаётесь с нами, несмотря на снежные бури.»

Вместе с тем GSC Game World опубликовала календарь на 2024 год, выполненный в тематике игры. Фанаты уже начали искать в нем скрытые подсказки, которые могли бы пролить свет на дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2. Кому-то кажется, что разработчики запланировали релиз на февраль 2024 года.

Также отметим, фанаты игровой вселенной запустили кампанию на Kickstarter, чтобы собрать средства на создание короткометражки S.T.A.L.K.E.R. | Shadow of the Zone. При целевой сумме $255 тыс. они смогли собрать почти $320 тыс. Команда опубликовала короткий тизер фильма и обещает вскоре показать полноценный трейлер. Выход фильма S.T.A.L.K.E.R. | Shadow of the Zone ожидается в первом квартале 2024 года.