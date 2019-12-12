GSEO: модули объективов для смартфонов среднего и высокого класса — в дефиците

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Как заявил председатель правления компании производителя оптических линз Genius Electronic Optical (GSEO) Джоунс Чен, в настоящее время наблюдается дефицит модулей объективов для смартфонов среднего и высокого класса.

Такая ситуация возникла в результате стабильного роста количества моделей смартфонов с двумя и тремя модулями камер на задней панели. Да и смартфоны с четырьмя основными камерами всё чаще можно встретить в среднем сегменте.

Джоунс Чен также заявил, что производители смартфонов постоянно улучшают характеристики модулей камер в своих устройствах, а это сулит рост валовой прибыли GSEO. При этом компания сфокусируется на выпуске модулей объективов среднего и высокого класса и снизит объёмы заказов на низкомаржинальные продукты. Об этом завил президент GSEO Куо Ин-ли. Он добавил, что компания активно разрабатывает модули объективов с высоким уровнем маржи, включая каплевидные, с чёрным покрытием, модули под дисплеем, модули с оптической стабилизацией, перископические и ToF (time of flight) модели.

По словам Куо, на модули с разрешением 10 Мп и более приходилось 47% консолидированной выручки компании за первые три квартала 2019 года и 37% — для модулей с разрешением менее 10 Мп.

Источник: digitimes