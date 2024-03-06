Hades 19 марта выйдет на iOS как мобильный эксклюзив Netflix

Hades выйдет на iOS как мобильный эксклюзив Netflix. Подписчики сервиса смогут играть в Hades на своих iPhone и iPad без дополнительной платы с 19 марта. Можно предварительно зарегистрироваться, чтобы быть готовыми к игре, когда она появится в App Store.

Играть надо за Загрея, сына Аида, который сражается со случайным набором локаций и врагов, пытаясь сбежать из подземного мира. Это игра в жанре roguelite. Каждый раз, когда герой умирает, игрок возвращается к началу и теряет большинство перков, которые были получены во время прохождения, но постепенно разблокируются постоянные улучшения, которые помогут Загрею добраться до горы Олимп.

Кроме того, Загрей будет получать подарки от других олимпийцев, которые помогут ему одолевать врагов. Именно его взаимодействие с другими персонажами является основой сюжета, передаёт Engadget.

Хотя игры Netflix обычно доступны как на iOS, так и на Android, это не касается Hades, по крайней мере пока. Сервис остановился на iOS для мобильных версий игр (наличие версии Hades для Mac помогло, поскольку эта платформа и iOS используют API Metal). Чтобы подготовить Hades для мобильных устройств, потребовалось более года дополнительного времени на разработку.

Основное внимание в этой работе было сосредоточено на том, чтобы сделать сенсорное управление идеальным. Кнопки имеют тактильную обратную связь. Можно изменять размер и расположение элементов управления и сохранять свои настройки.

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