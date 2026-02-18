tradfi
После режиссуры 29 фильмов Мартин Скорсезе стал актером новых "Звездных войн"

На протяжении своей 60-летней карьеры Мартин Скорсезе снял 29 полнометражных фильмов, некоторые вполне заслуженно и регулярно попадают в перечень лучших кинопроектов всех времен. Возникает вопрос, ну что дальше? 83-летнему режиссеру показалось, что этот путь стоит продолжить присоединением к вселенной «Звездных войн».


Если вы видели новый трейлер фильма «Мандалорец и Грогу», то могли обратить внимание на чудаковатого инопланетянина-повара. Персонаж, похожий на обезьяну с четырьмя руками, пересекается в ленте с Дином Джарином, которого играет Педро Паскаль. В оригинале странное существо говорит голосом Мартина Скорсезе, как отметили в соцсетях немало внимательных фанов.

На самом деле 83-летний режиссер никогда не чурался эпизодических ролей, даже в собственных фильмах. В этом случае особенно запомнилась его недавно появление в сериале «Киностудия», а как актер озвучки он себя испытал еще в мультфильме «Подводная братва» 2004 года. Интересно, что режиссер «Мандалорца и Грогу» Джон Фавро получил камео в фильме Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», поэтому возможно таким образом Мартин возвращает долг.


«Мандалорец и Грогу» выйдет в кинотеатрах 22 мая 2026 года. История продолжает приключения Дина Джарина и малыша Йоды, показанные в трех сезонах сериала Disney. Напомним, что в конце третьего сезона «Мандалорца» дуэт поселился на Неварро после того, как Мандо официально усыновил малыша. Пока неизвестно, продолжится ли сериал, однако фильм, по словам одного из актеров шоу Джанкарло Эспозито, может начать трилогию. Среди остального актерского состава появляются Сигурни Уивер и Джереми Аллен Уайт в роли Ротты Хатта.

«Мандалорец и Грогу» интересен еще и тем, что является первым полнометражным проектом во вселенной с момента выхода «Скайуокер. Восход» в 2019 году. Ранее мы писали, что бюджет ленты составил около $160 млн: это самый дешевый фильм о «Звездных войнах» от Disney.

Джейсон Стейтем сыграет сам себя в боевике «Джейсон Стейтем украл мой велосипед»

Источник: Games Radar, World of Reel

