Киллиан Мерфи ответил на слухи про роль Волан-де-Морта в сериале "Гарри Поттер"

Киллиан Мерфи прокомментировал слухи о том, что сыграет Волан-де-Морта в сериале «Гарри Поттер» от HBO — персонажа, которого в оригинальных фильмах блестяще воплотил Рэйф Файнз.

В интервью Happy Sad Confused (через Screen Rant) на вопрос о роли в сериале, Мерфи засмеялся и опроверг слухи:

«Нет. Честно говоря, я ничего такого не слышал. Мои дети часто мне показывают что-то такое, но я ничего об этой роли не знаю».

Далее Мерфи добавил, что любому, кто получит роль Волан-де-Морта, будет очень сложно работать после Рэйфа Файнза:

«Очень сложно подражать тому, что сделал Рэйф Файнз. Этот человек — абсолютная легенда актерского мастерства. Поэтому удачи тому, кто займет его место».

Сейчас продолжаются съемки первого сезона сериала «Гарри Поттер», который в восьми эпизодах адаптирует «Философский камень». В романе Джоан Роулинг Волан-де-Морт присутствует только как часть другого персонажа и не получает полноценной телесной формы вплоть до четвертой книги серии «Кубок огня». Может показаться, что мы не получим полного представления о злодее вплоть до четвертого сезона (сериал будет адаптировать по книге на сезон), и HBO может отложить найм. Однак инсайдеры утверждают, что актер уже выбран, но его личность не раскроют до момента релиза шоу в эфире.

Рэйф Файнз, который в следующем году появится вместе с Мерфи в в фильме «28 лет спустя: Храм костей» ранее одобрил выбор звезды «Оппенгеймера» на роль:

«Киллиан — фантастический актер. Я на самом деле считаю, что это фантастическое предложение. Я бы полностью его поддержал».

Хотя и сам Файнз еще в 2022 году заявлял, что не против повторить роль своего самого известного злодея. Ранее сериал «Гарри Поттер» уже вернул одного из актеров оригинальных фильмов на роль преподавателя в Хогвартсе.

Напомним, что главные роли в новом шоу о Гарри Поттере взяли на себя Доминик Маклафлин (Гарри), Арабела Стэнтон (Гермиона) и Алистер Стаут (Рон). Среди взрослого актерского состава отличились Джон Литгоу (Дамблдор), Джанет Мактир (Минерва Макгонегел), Паапу Эссиеду (Снейп), Ник Фрост (Хагрид) и др.

Ранее мы уже видели несколько первых кадров со съемок: в частности, Гарри в компании с Дурслями в Лондонском зоопарке, его путешествие на Косую аллею в сопровождении Хагрида (Ник Фрост), а также семейку Уизли на станции Кингс Кросс.

Премьера первого сезона сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год.

Ранее Роулинг отреагировала на сценарии двух эпизодов шоу, а режиссер оригинальных фильмов Крис Коламбус раскритиковал первые кадры.