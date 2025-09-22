Инсайдер: сериал "Гарри Поттер" может представить Темную Леди — женскую версию Волан-де-Морта

Новости Кино 22.09.2025 comment views icon

Інсайдер: серіал "Гаррі Поттер" може представити Темну Леді — жіночу версію Волдеморта

Похоже, HBO подготовил «сюрприз» для фанов «Гарри Поттера» в новом сериале — неожиданное воплощение роли Волан-де-Морта.

По словам надежного инсайдера Дэниела Рихтмана (через Gamereactor), роль главного злодея в шоу могли отвести женщине, поскольку кастинги на Волан-де-Морта проводили для представителей обоих полов. Это не значит, что мы стопроцентно увидим в экранизации «Темную Леди», но не исключено, что HBO решил последовать примеру Netflix, который отвел роль Аслана в новых «Хрониках Нарнии» Мерил Стрип.

К тому же шоуранеры почему-то уж слишком старательно оберегают свой выбор и, по слухам, нового Волан-де-Морта представят публично только на момент релиза сериала «Гарри Поттер» в 2027 году, несмотря на то, что большинство главного актерского состава уже объявлены.

Серіал «Гаррі Поттер» повернув актора оригінальних фільмів на роль викладача Гоґвортсу

В предыдущих слухах говорилось о том, что роль Темного Лорда могли отдать Киллиану Мерфи — выбор, который высоко оценили, как фаны, так и Рэйф Файнз, который играл Волан-де-Морта в фильмах Warner Bros. Однако, актер недавно отрицал свое участие в шоу.

«Нет. Честно говоря, я ничего такого не слышал. Мои дети часто мне показывают что-то такое, но я ничего об этой роли не знаю. Очень сложно подражать тому, что сделал Рэйф Файнз. Этот человек — абсолютная легенда актерского мастерства. Поэтому удачи тому, кто займет его место».

Очевидно, что женская версия злодея вызовет ряд споров со стороны давних ценителей произведений Джоан Роулинг. Как это было с избранием Паапи Эссиеду на роль Северуса Снейпа и частично с американским актером Джоном Литгоу, которому доверили воплощение Дамблдора.

Британський актор Паапа Ессьєду отримав пропозицію зіграти Северуса Снейпа в майбутньому серіалі HBO про «Гаррі Поттера».
Паапа Эссьеду и Алан Рикман, который играл Северуса Снейпа в фильмах «Гарри Поттер»

В настоящее время продолжаются съемки первого сезона сериала «Гарри Поттер», который адаптирует «Философский камень» в восьми эпизодах. Утечки с площадки ранее демонстрировали Гарри в компании с Дурслями в Лондонском зоопарке, его путешествие на Косую аллею в сопровождении Хагрида (Ник Фрост), а также семейку Уизли на станции Кингс Кросс.

«У чому сенс?»: режисер фільмів «Гаррі Поттер» Кріс Коламбус критикує перші кадри серіалу HBO

