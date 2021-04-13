«Heads Up». Новая функция Android напоминает о необходимости на улице отрывать взгляд от смартфона

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Инициатива «Цифровое благополучие» была запущена Google в 2018 году и с тех было создано немало полезных инструментов, призванных помочь пользователям проводить меньше времени за экраном телефона и в интернете. Свежее дополнение — новая функция Android с говорящим названием «Heads Up». Ее предназначение — напоминать о необходимости быть бдительным на улице и смотреть не в экран смартфона, а под ноги и по сторонам.

На новую функциональность обратил внимание сайт XDA Developers. Она вошла в недавнее обновление для смартфонов Pixel. Она фиксирует, когда владелец передвигается по улице, и неустанно напоминает о необходимости не терять бдительности ради собственной безопасности.

«Передвигайтесь осторожно с Heads Up Получайте напоминания и прекращайте пользоваться смартфоном во время пешей прогулки, чтобы вовремя реагировать на происходящее вокруг. Используйте с осторожностью. Heads Up не заменит вашу собственную внимательность!» — из описания функциональности Heads Up

Появится ли функциональность Heads Up на других смартфонах не из линейки Pixel, неизвестно.

В современных реалиях, когда многие передвигаются буквально не открывая глаз от своих смартфонов, эта функция может оказаться весьма полезной и потенциально предотвратить немало несчастных случаев.