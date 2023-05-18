Hermes выпустила кожаный чехол для Apple AirPods Pro за €780 и ремешок для наушников за €280

Если Apple AirPods Pro кажутся вам недостаточно дорогими и статусными, эффект можно усилить аксессуарами. Hermès предлагает кожаный чехол для наушников за €780 – в четыре раза дороже самого устройства. Также можно приобрести ремешок для них за €280. Французский лакшери бренд Hermès стал официальным партнером Apple в 2015 году, когда выпустил ремешки для специальной серии Apple Watch.

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Чехол изготовлен из телячьей кожи Swift и доступен в пяти различных цветах: Gold, Navy Blue, Cricket Green, Azalea Pink, и Linen Blue. Он имеет уникальный дизайн в стиле Hermès, защищает AirPods вместе с зарядным чехлом и снабжен вырезами для порта Lightning и светодиодного индикатора.

Он оснащен регулируемым ремешком, его можно использовать как шейный ремешок или как аксессуар для сумочки. Хотя чехол предназначен для AirPods Pro второго поколения, он подойдет и к первой модели.

Менее дорогой аксессуар Hermès для AirPods – кожаный ремешок для зарядного чехла AirPods. Он также выполнен из кожи Swift. Два ремешка скреплены седельным гвоздем из латуни с палладиевым напылением. Цвета те же, что и у кожаного чехла. Ремешок совместим только с AirPods второго поколения – первые не имеют соответствующей прорези.

Оба аксессуара доступны для заказа в интернет-магазине Hermès. Неизвестно, собирается ли Apple продавать их на своем сайте, где уже представлена специальная версия AirTag. Ее можно найти в Украине по цене чуть менее ₴ 40 000.

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Источник: 9to5mac