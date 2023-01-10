Хоакин Феникс сводит себя с ума в трейлере «Бо боится»/Beau Is Afraid — сюрреалистического хоррора от режиссера «Солнцестояния» Ари Астера

В фильме «Бо боится» / Beau Is Afraid Хоакин Феникс играет успешного предпринимателя, который травмирован отношениями с властной матерью и после ее смерти начинает путь домой, сталкиваясь с «сюрреалистическими угрозами».

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Судя по трейлеру «Бо боится»/Beau Is Afraid находится где-то на границе между фильмом ужасов и инди-приключенческим фильмом. Первый кадр демонстрирует тревожный момент детства главного героя и сложные отношения с его матерью. В дальнейшем видео, сопровождающееся ритмической песней 80-х «Goodbye Stranger» от Supertramp, показывает Бо, который уже потерял мать и борется с кошмарами. Зрителям говорят, что именно «из самых темных страхов героя рождается самое большое приключение».

Кроме Феникса, в фильме появятся Натан Лейн («Убийства в одном здании»), Патти ЛуПоун («Американская история ужасов»), Эми Райан («Офис»), Кайли Роджерс, Паркер Поузи, Стивен МакКинли Хендерсон, Хейли Сквайрс, Майкл Гандольфини, Зои Листер-Джонс и Ричард Кайнд.

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Хоакин Феникс, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме Тодда Филлипса 2019 года «Джокер», также снова сыграет Артура Флека в сиквеле «Джокер: Безумие на двоих», где ему компанию составит Леди Гага.

«Бо боится» / Beau Is Afraid, рабочее название которого ранее звучало как «Бульвар разочарования» / Disappointment Blvd — третья совместная работа режиссера Ари Астера с компанией A24, которая следует за фильмами ужасов «Реинкарнация» и «Солнцестояние», вышедших в 2018 году и 2019 года соответственно.

Сценарий к «Бо боится»/Beau Is Afraid Астер написал вместе с Ларсом Кнудсеном. Премьера фильма намечена на 21 апреля 2023 года.