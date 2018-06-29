Honda отказывается от производства человекоподобного робота Asimo

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Компания Honda решила отказаться от дальнейшего развития своего гуманоидного робота Asimo. Компания сообщила, что она прекратит производство этого устройства и сфокусируется на использовании технологий Asimo в более практических сферах медицинского обслуживания и дорожного транспорта.

Работы над роботом Asimo (Advanced Step in Innovative Mobility) начались ещё в 80-х годах прошлого столетия, но лишь в 2000 году был представлен результат разработок. Робот мог ходить на двух ногах, распознавать различные движущиеся объекты, определять расстояние и направление движения объектов, воспринимать голосовые команды и жесты человека, автономно перемещаться благодаря наличию сенсоров в корпусе. Длительность автономной работы от батареи составляла около 4 часов. Устройство имело высоту 130 см и массу 50 кг. В последствии Honda выпускала обновлённые версии Asimo.

Во время проведения выставки CES 2018 в начале этого года Honda анонсировала четыре новых робота-помощника, включая робота-компаньона и автономное внедорожное транспортное средство.

Источник: The Verge