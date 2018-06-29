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Honda отказывается от производства человекоподобного робота Asimo
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Honda отказывается от производства человекоподобного робота Asimo

Honda отказывается от производства человекоподобного робота Asimo

Компания Honda решила отказаться от дальнейшего развития своего гуманоидного робота Asimo. Компания сообщила, что она прекратит производство этого устройства и сфокусируется на использовании технологий Asimo в более практических сферах медицинского обслуживания и дорожного транспорта.

Работы над роботом Asimo (Advanced Step in Innovative Mobility) начались ещё в 80-х годах прошлого столетия, но лишь в 2000 году был представлен результат разработок. Робот мог ходить на двух ногах, распознавать различные движущиеся объекты, определять расстояние и направление движения объектов, воспринимать голосовые команды и жесты человека, автономно перемещаться благодаря наличию сенсоров в корпусе. Длительность автономной работы от батареи составляла около 4 часов. Устройство имело высоту 130 см и массу 50 кг. В последствии Honda выпускала обновлённые версии Asimo.

Во время проведения выставки CES 2018 в начале этого года Honda анонсировала четыре новых робота-помощника, включая робота-компаньона и автономное внедорожное транспортное средство.

Источник: The Verge

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