HongMeng, Ark,Oak или же Harmony? Huawei зарегистрировала еще одну торговую марку для своей операционной системы





Пользователи, мало-мальски интересующиеся новостями из мира IT- индустрии, хорошо знают, что Huawei разрабатывает собственную операционную систему на случай, если не получится договориться о снятии санкций с правительством США.

Слухов и утечек об этой таинственной ОС, которая якобы разрабатывается с 2012 года, достаточно много, есть даже первые отзывы тестировщиков, но данные несколько противоречивы. Но до сих пор нет четкого представления о позиционировании ОС — это замена Android для смартфонов компании, или же разработка Huawei по идее ближе к проекту Google Fuchsia. То есть, рассчитана на работу с разного рода устройствами — от гаджетов умного дома до ноутбуков и смартфонов.

Под каким именем Huawei планирует выводить собственную ОС на рынок — тоже загадка. До этого момента ее называли HongMeng, Ark и Oak. Ранее компания уже подала заявки на регистрацию этих товарных знаков в различные патентные ведомства по всему миру. Но вот сейчас стало известно о регистрации еще одного имени — Harmony. Соответствующая заявка была обнаружена в бюро по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Сама торговая марка была зарегистрирована 12 июля, а в описании четко указано, что она будет использоваться для операционной системы.

Разумеется, нет 100% гарантии, что Harmony — это потребительское название ОС Huawei. Но оно уж точно является более удачным, или, корректнее будет сказать, созвучным, чем HongMeng, Ark и Oak.

Предполагается, что операционная система Huawei официально будет представлена на предстоящей конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019, которая пройдет с 9 по 11 августа этого года. Видимо, именно тогда мы и узнаем, как называется ОС и для чего она предназначена.

Источник: Gizchina