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HongMeng, Ark,Oak или же Harmony? Huawei зарегистрировала еще одну торговую марку для своей операционной системы

HongMeng, Ark,Oak или же Harmony? Huawei зарегистрировала еще одну торговую марку для своей операционной системы

HongMeng, Ark,Oak или же Harmony? Huawei зарегистрировала еще одну торговую марку для своей операционной системы


Пользователи, мало-мальски интересующиеся новостями из мира IT-индустрии, хорошо знают, что Huawei разрабатывает собственную операционную систему на случай, если не получится договориться о снятии санкций с правительством США.

Слухов и утечек об этой таинственной ОС, которая якобы разрабатывается с 2012 года, достаточно много, есть даже первые отзывы тестировщиков, но данные несколько противоречивы. Но до сих пор нет четкого представления о позиционировании ОС — это замена Android для смартфонов компании, или же разработка Huawei по идее ближе к проекту Google Fuchsia. То есть, рассчитана на работу с разного рода устройствами — от гаджетов умного дома до ноутбуков и смартфонов.

Под каким именем Huawei планирует выводить собственную ОС на рынок — тоже загадка. До этого момента ее называли HongMeng, Ark и Oak. Ранее компания уже подала заявки на регистрацию этих товарных знаков в различные патентные ведомства по всему миру. Но вот сейчас стало известно о регистрации еще одного имени — Harmony. Соответствующая заявка была обнаружена в бюро по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). Сама торговая марка была зарегистрирована 12 июля, а в описании четко указано, что она будет использоваться для операционной системы.

Разумеется, нет 100% гарантии, что Harmony — это потребительское название ОС Huawei. Но оно уж точно является более удачным, или, корректнее будет сказать, созвучным, чем HongMeng, Ark и Oak.

Предполагается, что операционная система Huawei официально будет представлена на предстоящей конференции для разработчиков Huawei Developer Conference 2019, которая пройдет с 9 по 11 августа этого года. Видимо, именно тогда мы и узнаем, как называется ОС и для чего она предназначена.

Источник: Gizchina

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