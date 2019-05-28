HP обновила ноутбуки-трансформеры бизнес-класса EliteBook x360 с экранами диагональю 13,3 и 14 дюймов

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Компания HP также привезла на проходящую в эти дни на Тайване выставку Computex 2019 обновленную линейку ноутбуков-трансформеров EliteBook x360, ориентированных на бизнес-пользователей. В продажу новинки поступят уже очень скоро, в июле, но цены известны уже сейчас, правда, американские.

За новый HP EliteBook x360 1030 G4 с экраном диагональю 13,3 дюйма попросят минимум $1450, а стоимость 14-дюймового HP EliteBook x360 1040 G6 стартует с $1500.

Обе новинки получили процессоры Intel Core восьмого поколения (Whiskey Lake) и компактные металлические корпуса, которые защищены по стандарту MIL-STD- 810G. Они поддерживают фирменные средства безопасности HP и опциональную технологию Sure View для защиты «визуального хакерства» (делает изображение неразличимым для сторонних глаз), а также предлагают встроенные средства совместной работы, включая «смотрящие на мир» микрофоны (расположены на обратной стороне корпусе и могут использоваться в двух режимах для групповых и обычных видеозвонков) и кнопки конференц-связи на клавиатуре.

13-дюймовый ноутбук-трансформер HP EliteBook 1030 G4 имеет размеры 304,8х205,7х15,2 мм и весит 1,27 кг. При этом он оснащается аккумуляторной батарей емкостью 56,2 Вт∙ч. Базовый вариант оснащается ЖК панелью IPS разрешением Full HD, а опциональная матрица имеет разрешение 3840х2160 пикселей. В топовой конфигурации можно получить процессор Intel Core i7-8665U vPro, интегрированную графику Intel UHD Graphics 620, 16 ГБ ОЗУ LPDDR3-2133 (распаянную на плате) и NVMe-накопитель с интерфейсом PCie объемом 2 ТБ.

Набор портов представлен одним USB 3.1, двумя USB-C (Thunderbolt 3), разъемом для наушников и видеовыходом HDMI 1.4.

Модель HP EliteBook x360 1040 G6 с 14-дюймовым экраном имеет те же характеристики, но поддерживает до 32 ГБ ОЗУ и предлагает опционально сенсорный дисплей мощностью 1 Вт, который, по заверениям производителя, может продлить время автономной работы устройства на несколько часов. Размеры 14-дюймовой модели составляют 322,6х215,9х17,8 мм, а масса — около 1,4 кг.

Источник: liliputing