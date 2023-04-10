HTC выпустила смартфон Wildfire E3 Lite — очередной ничем не примечательный ультрабюджетник

Раз в несколько месяцев некогда лидирующая на рынке компания HTC выпускает новый смартфон. В последнее время она производит лишь бюджетные устройства – никаких флагманов. Не стал исключением и анонсированный Wildfire E3 Lite, аппарат самого низкого класса.
HTC давно не может себе позволить производство мощных смартфонов, ставка на специализированные криптовалютные телефоны также не сработала. Единственные смартфоны, которые она выпускает время от времени – самые недорогое модели серии Wildfire. После презентации Wildfire E Plus в октябре 2022 года HTC представила дешевый телефон Wildfire E3 Lite. Несмотря на название, у него более продвинутые характеристики, чем у Wildfire E Plus.
Wildfire E3 Lite оснащен большим 6,5-дюймовым экраном INCELL с разрешением HD+ и двойной камерой (13 МП основной и 2 МП макро). Также телефон оснащен 5 МП камерой для селфи с фиксированным фокусом, распознаванием лиц и записью видео в формате HD 720p.
Внутри нового смартфона HTC находится восьмиядерный процессор Unisoc SC9863 в сочетании с 3/32 ГБ или 4/64 ГБ памяти. Присутствует боковой сенсор отпечатков. Батарея емкостью 5000 мАч, обеспечивает до 7 ч воспроизведения видео, 9 ч игр или 7 ч Wi-Fi. В отличие от Wildfire E Plus, который работает под управлением Android 12 (Go Edition), Wildfire E3 Lite – полноценный смартфон на Android 12.
Другие особенности Wildfire E3 Lite включают поддержку двух SIM-карт, два LTE, слот для карт памяти microSD (до 256 ГБ), аудиоразъем 3,5 мм и порт USB Type-C для зарядки. HTC не объявила, когда телефон будет доступен для покупки и сколько он будет стоить (надо полагать, примерно на уровне 130-долларового E Plus).
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Источник: Phone Arena