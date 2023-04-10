HTC выпустила смартфон Wildfire E3 Lite — очередной ничем не примечательный ультрабюджетник

Раз в несколько месяцев некогда лидирующая на рынке компания HTC выпускает новый смартфон. В последнее время она производит лишь бюджетные устройства – никаких флагманов. Не стал исключением и анонсированный Wildfire E3 Lite, аппарат самого низкого класса.

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HTC давно не может себе позволить производство мощных смартфонов, ставка на специализированные криптовалютные телефоны также не сработала. Единственные смартфоны, которые она выпускает время от времени – самые недорогое модели серии Wildfire. После презентации Wildfire E Plus в октябре 2022 года HTC представила дешевый телефон Wildfire E3 Lite. Несмотря на название, у него более продвинутые характеристики, чем у Wildfire E Plus.

Wildfire E3 Lite оснащен большим 6,5-дюймовым экраном INCELL с разрешением HD+ и двойной камерой (13 МП основной и 2 МП макро). Также телефон оснащен 5 МП камерой для селфи с фиксированным фокусом, распознаванием лиц и записью видео в формате HD 720p.

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Внутри нового смартфона HTC находится восьмиядерный процессор Unisoc SC9863 в сочетании с 3/32 ГБ или 4/64 ГБ памяти. Присутствует боковой сенсор отпечатков. Батарея емкостью 5000 мАч, обеспечивает до 7 ч воспроизведения видео, 9 ч игр или 7 ч Wi-Fi. В отличие от Wildfire E Plus, который работает под управлением Android 12 (Go Edition), Wildfire E3 Lite – полноценный смартфон на Android 12.

Другие особенности Wildfire E3 Lite включают поддержку двух SIM-карт, два LTE, слот для карт памяти microSD (до 256 ГБ), аудиоразъем 3,5 мм и порт USB Type-C для зарядки. HTC не объявила, когда телефон будет доступен для покупки и сколько он будет стоить (надо полагать, примерно на уровне 130-долларового E Plus).

Источник: Phone Arena