HTC запатентовала телефон-раскладушку с гибким экраном наружу

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HTC хоть и присутствует на рынке смартфонов, доля компании очень незначительна — на уровне статистической погрешности. Производитель крайне редко выпускает новые смартфоны и обычно это ничем не примечательные устройства с посредственными характеристиками и завышенной ценой. И вот сейчас появились весьма неожиданные сведения, что HTC разрабатывает телефон-раскладушку с гибким экраном для конкуренции с Samsung и Motorola.

Как сообщает LetsGoDigital, тайваньский производитель недавно получил патент на складной смартфон, одобренный Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO). В патенте присутствуют изображения, на основании которых LetsGoDigital создал качественные рендеры потенциального складного смартфона HTC.

Патент описывает раскладушку с гибким экраном. Но в отличие от уже хорошо знакомых Samsung Galaxy Z Flip и Motorola Razr, дисплей раскладушки HTC огибает корпус в сложенном состоянии, как у Huawei Mate Xs. Подобный форм-фактор позволит использовать смартфон даже в сложенном состоянии, но такая конструкция менее защищена и существует более высокий риск повредить экран. Основная камера представлена тремя фотосенсорами, а фронтальная является одинарной — она врезана в отверстие вверху по центру экрана. Никаких подробностей о технических характеристиках, естественно, пока нет.

Пока что неизвестно, доберется ли смартфон до прилавков магазинов.

Источник: LetsGoDigital