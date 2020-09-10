Motorola представила обновленную раскладушку с гибким экраном Razr 5G за $1399 и снизила цену Razr 2019 до $999

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Как и ожидалось, поздно вечером 9 сентября состоялся анонс обновленной раскладушки с гибким экраном Motorola Razr 5G — все подробности о новинке попали в сеть за несколько часов до анонса, и они подтвердились. Нам остается только уточнить некоторые моменты и подвести итоги.

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Первое поколение раскладушки Razr со сгибаемым внутрь экраном получилось достаточно компромиссным устройством. Главные претензии были по части автономности и камер. Во втором поколении производитель поработал над ошибками и подтянули слабые стороны модели. Нам еще предстоит дождаться обзоров, чтобы понять, есть ли улучшения по части надежности конструкции и видимых складок в месте изгиба экрана.

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В целом же, Motorola Razr 5G сохранил форм-фактор и дизайн предшественника с вырезом и «подбородком» (хотя и несколько уменьшенными), но стал производительнее, обзавелся поддержкой 5G, улучшенным набором камер и более емким аккумулятором. Кроме того, Motorola поработала и над улучшением ПО — внешний экран теперь можно использовать для работы с большим числом приложений, включая стандартные (камеру, сообщения, калькулятор) и приложения Google. Можно вручную настроить список приложений, которым разрешено использовать внешний экран. К слову, он теперь поддерживает навигацию с помощью жестов.

Характеристики Motorola Razr 5G

Экраны: здесь без изменений — основной, который сгибается пополам в горизонтальной плоскости, P-OLED Flex View диагональю 6,2 дюйма разрешением 2142х876 пикселей (21:9), а наружный для отображения уведомлений — Quick View G-OLED диагональю 2,7 дюйма и разрешением 800х600 пикселей.

Платформа: 7-нм SoC Snapdragon 765G (8-ядерный CPU (1×2,4 ГГц Kryo 475 Prime + 1×2,2 ГГц Kryo 475 Gold + 6×1,8 ГГц Kryo 475 Silver), Adreno 620 (625 МГц) и модем 5G (Загрузка: до 3,7 ГБит/с; Отдача: до 1,6 Гбит/с)).

Память: 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, возможности расширения памяти за счет установки карт microSD не предусмотрено.

Камеры: двойная основная камера разрешением с главным модулем на 48 Мп (1/2.0 дюйма, 0.8 мкм, F/1.7, 26 мм, PDAF, OIS) и дополнительным сенсором TOF 3D для оценки глубины сцены + селфи-камера на 20 Мп в вырезе.

Аккумулятор: 2800 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью до 15 Вт.

ОС: Android 10.

Беспроводные интерфейсы и разъемы: USB-C (USB 3.0 Gen 1), двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, GPS и NFC.

Другие особенности: сканер отпечатков пальцев на задней панели, поддержка двух SIM (Nano SIM + eSIM), и водоотталкивающее покрытие (увы, вопреки слухам, никакой полноценной влагозащиты нет)

Габариты и масса: в сложенном состоянии 91,7×72,6×16 мм, в разложенном — 169,2×72,6×7,9 мм, масса — 192 г.

Три варианта цветового оформления: Polished Graphite, Liquid Mercury, Blush Gold.

Цена Motorola Razr 5G в США — $1399, что на $100 дешевле стартовой цены прошлогодней модели Motorola Razr 2019.

Хорошей новостью является то, что Motorola оставила прошлое поколение, снизив цену на $500 — до $999.

Подробности выпуска Motorola Razr 5G на других рынках будут объявлены в ближайшее время.

Источник: Motorola