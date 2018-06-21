Huawei готовит SoC HiSilicon Kirin 1020, которая будет вдвое производительнее Kirin 970

Компания Huawei является ведущим производителем смартфонов не только у себя в Китае, но в некоторых других странах. Кроме того, Huawei занимает третье место в мире по продажам мобильных устройств после Apple и Samsung. Такое положение обязывает компанию создавать свои чипсеты, не полагаясь на Qualcomm, которая продолжает доминировать на рынке. В прошлом году Huawei представила однокристальную систему HiSilicon Kirin 970, ставшей первой SoC с искусственным интеллектом. Тем не менее, по производительности она уступает Snapdragon 845, но всё может измениться с выходом следующих поколений чипсетов Huawei.

Осенью этого года ожидается презентация фаблета Huawei Mate 20, который по слухам будет оснащён новым чипсетом Kirin 980. Аппарат уже засветился в AnTuTu, где набрал рекордные 356 918 баллов. Kirin 980 наконец сможет на равных конкурировать со Snapdragon 845 благодаря 7-нанометровому техпроцессу от TSMC. Однако новая SoC получит поддержку мобильной связи стандарта 4G+ (LTE Advanced) в то время, когда крупнейшие игроки отрасли уже готовятся к внедрению 5G.

Новые слухи говорят о том, что Huawei в начале 2019 года может выпустить чипсет Kirin 1020, который должен обеспечить вдвое большую производительность, нежели Kirin 970. Источники утверждают, что как только сотовые операторы запустят сети 5G, компания уже будет готова к массовому производству Kirin 1020, изменив на какое-то время расстановку сил на рынке.

Источник: anzhuo