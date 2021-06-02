Huawei открывает ранний доступ к обновлению до HarmonyOS 2.0

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Компания Huawei намерена сегодня запустить новую версию своей операционной системы HarmonyOS 2.0. После её выхода некоторые устройства получат возможность установить новую платформу, заменив текущую систему EMUI на базе Android. В приложении My Huawei уже есть страница, которая позволяет зарегистрироваться для раннего доступа к новой ОС.

Со вчерашнего дня такая возможность появилась в Китае, а сегодня она может распространиться и на другие регионы. Чтобы проверить возможность доступа к HarmonyOS 2.0, в приложении My Huawei нужно зайти на экран Update. Там должна быть кнопка, позволяющая присоединиться к программе раннего доступа.

Huawei намерена использовать подход медленного развёртывания, чтобы проверить, есть ли какие-либо проблемы до широкомасштабного запуска ОС. В скором времени ожидается появление более детальных сведений по этому поводу.

Тем временем Huawei удалось урегулировать юридические проблемы на использование торговой марки Hongmeng (китайское название HarmonyOS). Ранее это слово было товарным знаком компании Huizhou Qibei Technology, поэтому Государственное управление интеллектуальной собственности Китая (CSIPA) отклонило заявку Huawei на регистрацию её торговой марки. Теперь же Huawei и Huizhou пришли к соглашению, и товарный знак был передан технологическому гиганту.

Источник: gsmarena