Huawei отрицает, что она получала миллиарды финансовой помощи и другие преференции от китайского правительства





Компания Huawei успешно работает на многих рынках и является вторым по объёмам поставок производителем смартфонов. Также она развивает собственную операционную систему. И по данным The Wall Street Journal, у этого успеха есть обоснование. Как отмечают в издании, китайское правительство предоставило Huawei финансовую помощь на сумму $75 млрд, что позволило компании более свободно тратить ресурсы, чем она могла бы при полностью самостоятельном финансировании.

The Wall Street Journal оценивает, что Huawei получила $46 млрд в виде займов и кредитных линий от контролируемых государством кредиторов, а также $1,6 млрд в виде грантов. Компания также смогла сэкономить до $25 млрд в период с 2008 по 2018 год благодаря стимулам, нацеленным на китайские технологические компании, и $2 млрд при покупке земли.

Китайские дипломаты, возможно, также помогли компании. Согласно судебным документам, полученным The Wall Street Journal, китайское правительство помогло Huawei заключить сделку в Пакистане, предложив правительству страны кредит в размере $124,7 млн через Экспортно-импортный банк Китая. Контролируемый государством банк отказался от большей части трехпроцентной годовой ставки по 20-летнему кредиту. Однако в результате этого соглашения правительству Пакистана пришлось отказаться от своего обычного тендерного процесса и заключить контракт с Huawei.

Huawei отреагировала на эту статью серией публикаций в Twitter и длинным заявлением. Компания заявляет, что «WSJ очередной раз опубликовала неправду о Huawei, основываясь на ложной информации». Публикация в СМИ, якобы, «игнорирует наши 30-летние инвестиции в исследования и разработки, которые стимулировали инновации и технологическую отрасль в целом». Huawei также заявила, что оставляет за собой право подать в суд на The Wall Street Journal за «ряд неискренних и безответственных статей».

В качестве причины своего постоянного успеха компания Huawei называет свои расходы на исследования и разработки, отметив, что за последние 30 лет она тратила от 10% до 15% своего годового дохода на разработку новых технологий и продуктов. Она также отрицает получение какого-либо особых привилегий от правительства Китая.

Как отмечает само издательство The Wall Street Journal, нет ничего странного в поддержке Huawei со стороны государства. Большинство правительств помогают крупнейшим компаниям своей страны. Например, Boeing часто получала финансовую поддержку от правительства США.

Источник: Engadget