Hulu перезагружает Hellraiser – новый «Восставший из ада» выйдет 7 октября

Стриминговый сервис Hulu, только что успешно ожививший франшизу «Хищник», представит переосмысление культового фильма ужасов Клайва Баркера 1987 года Hellraiser в преддверии Хэллоуина.

В первом тизере нового «Восставшего из ада» нет таких сцен, которые можно было бы красочно описать. Сквозь кроваво-красные буквы названия фильма проступает лицо Жреца Ада, более известного как Пинхед. Из полезной информации тизер содержит лишь обозначение рейтинга R и дату выхода на телеэкраны.

Поклонники «Восставшего из ада» наслаждались первым фильмом о садомазохистских существах из других измерений, известных как сенобиты, терпели второй и пережили еще восемь сиквелов. Перспектива нового прочтения истории Баркера многим из них доставит адские муки, а кому-то определенно принесет наслаждение.

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Режиссером нового фильма является Дэвид Брукнер, ранее работавший над «Ночным домом», «Сиреной» и «Ритуалом». Его частые соавторы Бен Коллинз и Люк Пиотровски написали сценарий по рассказу Дэвида С. Гойера.

Пинхеда сыграет актриса-трансгендер Джейми Клейтон («Восьмое чувство», «Секс в другом городе: Поколение Q»). Она сменила Дага Брэдли, сыгравшего культовую роль в восьми фильмах «Восставший из ада», а также Стефана Смита Коллинза и Пола Т. Тейлора, сыгравших Пинхеда в фильмах «Восставший из ада: Откровения» и «Восставший из ада: Правосудие».

«Восставший из ада» сосредоточится на молодой женщине, которая борется с зависимостью – ее играет Одесса А’цион. Согласно описанию сюжета студии 20th Century Studios, она получает фирменную коробку-головоломку, не подозревая, что вызвать сенобитов.

Оригинальный Hellraiser был основан на новелле Баркера «Сердце, связанное адом» и поставлен самим автором. Оригинальная история и экранизация Баркера посвящены Фрэнку Коттону, садомазохисту, который сбегает из адского царства сенобитов. Он поручает бывшей возлюбленной восстановить своё изодранное тело Фрэнка, используя плоть и кровь жертв убийств. Когда племянница Фрэнка, Кирсти, случайно вызывает Пинхеда, лидер сенобитов узнает о побеге ее дяди и договаривается с ней о возвращении своего своенравного пленника.

Новая версия «Восставшего из ада» появится 7 октября в качестве эксклюзива Hulu.

Источник: Polygon