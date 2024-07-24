Humble Games, издатель украинского Moonscars, уволил весь персонал — но говорит, что это «просто реструктуризация»

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Однако, похоже, что эта реструктуризация не предусматривает сохранения ни одного из имеющихся работников.

Информация о массовых увольнениях появилась сначала от сотрудников Humble Games. Один из них сообщил в LinkedIn, что в 9 утра 36 работников издательства узнали о своем увольнении и закрытии компании. Другой сотрудник подтвердил, что работу потеряли все работники Humble Games.

В официальном заявлении издателя, опубликованном в социальной сети X, говорится о «реструктуризации», а не о закрытии. Компания уверяет, что продолжит поддерживать разработчиков, с которыми имеет заключенные соглашения об издании игр.

In these challenging economic times for indie game publishing, Humble Games has made the difficult but necessary decision to restructure our operations. This decision was not made lightly; it involved much deliberation and careful thought, with the goal of ensuring the stability… — Humble Games — Bō: Path of the Teal Lotus OUT NOW (@PlayHumbleGames) July 23, 2024

Крис Редли, бывший сотрудник Humble Games, который покинул компанию в 2022 году, рассказал, что весь персонал издателя заменили «сторонней консалтинговой фирмой». По информации издания Aftermath, этой фирмой стала The Powell Group, которая взяла управление после неудачной попытки владельца Humble Games, компании Ziff Davis, продать издательство.

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Humble Games известна публикацией таких игр как Void Bastards, Forager, Signalis и украинской Moonscars. Издатель также имеет соглашения о будущих проектах, среди которых игра на выживание Lost Skies и кооперативная игра об ограблении Monaco 2.

Стоит отметить, что Humble Games связана с Humble Bundle — магазином, который популяризировал продажу игровых наборов по схеме «плати сколько хочешь». Однако это отдельные предприятия, и сегодняшние новости не повлияют на работу Humble Bundle.

И Humble Bundle, и Humble Games принадлежат медиакомпании Ziff Davis, которая также владеет игровыми сайтами IGN, Rock Paper Shotgun, Eurogamer, GamesIndustry.biz и другими.

Ситуация с Humble Games отражает общую тенденцию в игровой индустрии. Прошлый год был сложным для работников отрасли, а в этом году ситуация только ухудшилась — только за январь уволили тысячи сотрудников разных компаний.

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Источник: PCgamer

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