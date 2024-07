Humble Games, издатель украинского Moonscars, уволил весь персонал — но говорит, что это «просто реструктуризация»

Однако, похоже, что эта реструктуризация не предусматривает сохранения ни одного из имеющихся работников.

Информация о массовых увольнениях появилась сначала от сотрудников Humble Games. Один из них сообщил в LinkedIn, что в 9 утра 36 работников издательства узнали о своем увольнении и закрытии компании. Другой сотрудник подтвердил, что работу потеряли все работники Humble Games.

В официальном заявлении издателя, опубликованном в социальной сети X, говорится о «реструктуризации», а не о закрытии. Компания уверяет, что продолжит поддерживать разработчиков, с которыми имеет заключенные соглашения об издании игр.

In these challenging economic times for indie game publishing, Humble Games has made the difficult but necessary decision to restructure our operations. This decision was not made lightly; it involved much deliberation and careful thought, with the goal of ensuring the stability…

— Humble Games — Bō: Path of the Teal Lotus OUT NOW (@PlayHumbleGames) July 23, 2024