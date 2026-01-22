Хи-Мэн возвращается: трейлер фэнтези-боевика "Властелины вселенной"

Вышел трейлер нового фэнтези-боевика «Властелины вселенной», который перезапускает Amazon MGM Studios. Главная интрига — дебют Николаса Голицына в образе легендарного Хи-Мэна.

Трейлер начинается с будничной жизни офисного работника Адама Гленна, которого играет Голицын. Он видит сны о странном мире технологий и магии, которые кажутся фантазией, пока в его руках не оказывается Меч Силы. Именно он возвращает Адама в его родной мир Этернии, открыв путь к силе Хи-Мэна.

Трейлер быстро раскрывает главный конфликт фильма: Адам вернулся в мир, из которого его давно «исключили» ради безопасности. Чтобы не терять времени, он объединяется с союзниками оруженосцем Дунканом (Идрис Эльба), Тилой (Камила Мендес) и Волшебницей (Морена Баккарин). По сюжету, после возвращения Адам готовится остановить злого колдуна Скелетора (Джаред Лето), который захватил власть. Главному герою приходится осознать свое предназначение, объединить союзников и снова стать Хи-Мэном — единственным, кто может спасти мир.

В трейлере появляются и другие знакомые персонажи, в частности Ивил-Лин в исполнении Элисон Бри. Также там показывают давнего слугу главного антогониста Бистмена и фиолетового воина с бронированным телом Спайкора.

Фильм «Властелины вселенной» снял Трэвис Найт, известный по фантастическому боевику «Бамблби» (2018). Сценарий написали Крис Батлер, Аарон Ни, Адам Ни и Дэйв Каллахем. Продюсерами выступили Тодд Блэк, Джейсон Блюменталь, Робби Бреннер, Стив Тиш и Девон Франклин. Среди исполнительных продюсеров — Инон Крайз, Билл Баннерман и Дэвид Блумфилд.

Франшиза «Властелины вселенной» стартовала еще в 1980-х как линейка игрушек Mattelа впоследствии получила культовый мультсериал и несколько перезапусков. Новый фильм должен показать знакомые образы в современной «обертке» с Этернией, Мечом Силы и классическим противостоянием добра и зла.

Премьера ленты «Властелины вселенной» запланирована на 5 июня 2026 года.

Источник: Colider, Hollywood Reporter