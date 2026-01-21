Разработчик создал "кладбище стартапов": 925 мертвых идей, которые потеряли $32,5 млрд

Разработчик Чарли Варнье собрал базу из 925 компаний, которые прогорели, несмотря на огромные инвестиции. Он назвал свой онлайн-проект как «кладбище стартапов», на которые суммарно потратили около $32,5 млрд.

На сайте собраны короткие истории каждого проекта: сколько денег он «сжег», почему не выжил, в чем была главная ошибка и что из этой идеи можно было бы использовать сегодня. Одним из самых громких кейсов была компания Theranos, которая обещала революцию в медицинских анализах. На самом деле основательница Элизабет Холмс строила бизнес на фейковых технологиях и обманула инвесторов минимум на $121 млн. Женщину посадили в тюрьму на 11 лет.

Еще одним примером можно назвать сервис доставки Uber Rush, который работал с 2015 по 2020 год и стоил компании около $2,5 млрд. Идея была простой: использовать водителей Uber для курьерских доставок. Но бизнес погряз в высоких затратах, низкой марже и жесткой конкуренции с DoorDash и Postmates. В итоге Uber решила не спасать неприбыльное направление, сосредоточившись на основном бизнесе.

В «кладбище стартапов» упоминается соцсеть MySpace, которая в начале «нулевых» больше Facebook. Пользователи обожали создавать кастомные профили, делиться музыкой и контентом. Но она так и не смогла адаптироваться к изменениям, пока конкуренты делали ставку на простоту, скорость и мобильность. Старая модель MySpace стала неинтересной, но вместо внутренних изменений проект просто закрыли. И так исчезла соцсеть, на которую потратили $580 млн.

Отдельный кейс это стартап Music.ly, который поглотил гигант. Сервис для коротких музыкальных видео имел все, чтобы стать глобальным продуктом с инвестициями в размере $147, но проиграл TikTok. Платформа не смогла создать хорошие рекомендации и быстро добавлять новые функции. В итоге ByteDance просто купила сервис и превратила его в TikTok, а сам бренд исчез.

Когда-то Tinder пытался создать платформу Tinder Social, где люди могли собираться компаниями и встречаться для вечеринок или совместных развлечений. С 2016 по 2021 год компания вложила около $50 млн, но проект мало отличался от оригинального сервиса. Конкуренция с платформами по типу Meetup, отсутствие четкой маркетинговой стратегии и пандемия COVID-19 окончательно «убили» проект.

Вся эта база показывает одну вещь: миллиарды, громкие бренды и даже большая аудитория не гарантируют выживание. Стартапы умирают из-за нежелания меняться, неправильные приоритеты и проблемы с технической частью.