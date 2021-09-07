Hyundai прекратит продажу ДВС-автомобилей в Европе с 2035 года и станет углеродно нейтральной к 2045 году





В рамках выставки IAA Mobility 2021 компания Hyundai Motor представила стратегию по достижению углеродной нейтральности к 2045 году. Комплекс мер по достижению данной цели основан на трех ключевых принципах: расширении модельного ряда экологически чистого транспорта, разработке платформ нового поколения и инвестировании в технологии и решения в сфере «зеленой» электроэнергетики.

Так, Hyundai Motor обязуется в ближайшие годы последовательно увеличивать долю автомобилей с нулевым уровнем выбросов (ZEV) в структуре продаж. Согласно планам Hyundai, к 2030 году 30% от всех продаваемых в мире автомобилей марки будет приходиться на модели типа ZEV, а к 2040 году, по расчетам компании, аккумуляторные электромобили (BEV) и электромобили на водородных топливных элементах (FCEV) будут составлять 80% в общем объеме продаж.

Если говорить о конкретных регионах, то начиная с 2035 года Hyundai Motor планирует продавать в Европе исключительно автомобили с нулевым уровнем выбросов. А к 2040 году Hyundai откажется от продажи автомобилей, работающих на ископаемом топливе, на всех основных рынках, поддержав тем самым переход на «зеленый» транспорт.

В августе 2020 года Hyundai Motor представила новый суббренд аккумуляторных электромобилей IONIQ, чуть позже компания рассекретила глобальную электрическую модульную платформу E-GMP для аккумуляторных электромобилей (BEV). Представленный в феврале 2021 года кроссовер IONIQ 5 стал первым аккумуляторным электромобилем Hyundai, построенным на платформе E-GMP. Следующим на рынок выйдет электромобиль IONIQ 6, основанный на концепте Prophecy.

В компании также напомнили, что уже более 20 лет инвестируют в разработку технологий водородных топливных элементов. В 2013 году компания Hyundai представила ix35 – первый в мире серийный водородный электромобиль, за которым в 2018 году последовал NEXO – первый водородный кроссовер. В 2020 году клиенты компании Hyundai в Швейцарии получили XCIENT Fuel Cell – первый в мире серийный тяжелый электрический грузовик, работающий на водородных топливных элементах. Недавно в Мюнхене компания Hyundai провела презентацию водородного автобуса Elec City Fuel Cell, который в настоящее время проходит испытания на европейских дорогах.

Также в компании активно инвестируют в разработки транспортных платформ нового поколения. К ним относится целый ряд таких инновационных транспортных средств, как средства городской воздушной мобильности UAM (Hyundai S-A1) и беспилотные автомобили (роботакси Hyundai Ioniq 5).

Стратегия Hyundai Motor по достижению углеродной нейтральности не ограничивается простым переходом на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Она нацелена на обеспечение экологически чистой и «зеленой» электроэнергией всех участников. Под этим подразумевается не только использование на производственных площадках компании электроэнергии, полученной из возобновляемых источников, но и долгосрочные инвестиции в такие технологии будущего как производство «зеленого» водорода, подключение электромобилей к общей сети с возможностью возврата электроэнергии (V2G) и принцип повторного использования аккумуляторов в системе хранения электроэнергии (SLBESS).

Ожидается, что значительно снизить уровень выбросов углерода поможет так называемый «зеленый» водород, получаемый с помощью электролиза воды от источников энергии с низким уровнем выброса углерода. В рамках развития партнерства в сфере производства «зеленого» водорода компания Hyundai Motor оказала поддержку глобальным стартапам, таким как H2Pro. Кроме того, Hyundai планирует построить соответствующую инфраструктуру в странах с сильной государственной поддержкой и развитой альтернативной энергетикой.

Источник: Hyundai Motor