Oracle з Україною! Американський технологічний гігант призупиняє роботу в рф

Ще одна світова технологічна корпорація доєдналась до санкцій проти рф через вторгнення країни-агресора до України — це американський розробник ПЗ Oracle.

Американський технологічний гігант підтвердив, що вже призупинив всяку діяльність у рф. Відповідну заяву Oracle опублікував у своєму твіттері у відповідь на звернення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який раніше звернувся до компанії з відповідним проханням.

On behalf of Oracle’s 150,000 employees around the world and in support of both the elected government of Ukraine and for the people of Ukraine, Oracle Corporation has already suspended all operations in the Russian Federation.

— Oracle (@Oracle) March 2, 2022