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Oracle з Україною! Американський технологічний гігант призупиняє роботу в рф

Oracle з Україною! Американський технологічний гігант призупиняє роботу в рф

Oracle з Україною! Американський технологічний гігант призупиняє роботу в рф

Ще одна світова технологічна корпорація доєдналась до санкцій проти рф через вторгнення країни-агресора до України — це американський розробник ПЗ Oracle.

Американський технологічний гігант підтвердив, що вже призупинив всяку діяльність у рф. Відповідну заяву Oracle опублікував у своєму твіттері у відповідь на звернення міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який раніше звернувся до компанії з відповідним проханням.

Раніше Apple призупинила продаж своєї техніки та обмежила роботу сервісів у РФ, включно з Apple Pay. Водночас Netflix відмовився транслювати російські федеральні канали, а «велика п’ятірка» Голлівуду призупинила прокат своїх фільмів у росії через війну проти України.

Перелік світових компаній, які відмовилися від співпраці з РФ через війну з Україною


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