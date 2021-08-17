iCloud для Windows получил новый менеджер паролей





Apple выпустила обновленную версию приложения iCloud для Windows, которая получила новый менеджер паролей. Теперь пользователи имеют полноценный доступ к сохраненным паролям в iCloud Keychain — они могут их просматривать, копировать, редактировать, удалять, обновлять. Кроме того, можно сохранять и синхронизировать пароли в браузерах Chrome и Edge при помощи расширения iCloud Passwords (Пароли iCloud).

iCloud 12.5 могут установить пользователи Windows 10 версии 18362.145 или новее. Приложение доступно в Microsoft Store. Чтобы использовать iCloud Passwords, понадобится войти в свой аккаунт с включенной системой двухфакторной аутентификации (код можно получить на iPhone, iPad или MacBook с установленными системами iOS 14 / iPadOS 14 / macOS Big Sur 11 или новее). Также необходимо будет настроить функцию Windows Hello (установить разблокировку по лицу пользователя, отпечатку пальца, либо придумать пин-код). Кроме паролей, iCloud также предоставляет доступ к сервисам Photos, Drive, Mail, Contacts, Calendars и Bookmarks.

Источник: The Verge