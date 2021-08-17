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iCloud для Windows получил новый менеджер паролей

iCloud для Windows получил новый менеджер паролей

iCloud для Windows получил новый менеджер паролей


Apple выпустила обновленную версию приложения iCloud для Windows, которая получила новый менеджер паролей. Теперь пользователи имеют полноценный доступ к сохраненным паролям в iCloud Keychain — они могут их просматривать, копировать, редактировать, удалять, обновлять. Кроме того, можно сохранять и синхронизировать пароли в браузерах Chrome и Edge при помощи расширения iCloud Passwords (Пароли iCloud).

iCloud для Windows получил новый менеджер паролей

iCloud 12.5 могут установить пользователи Windows 10 версии 18362.145 или новее. Приложение доступно в Microsoft Store. Чтобы использовать iCloud Passwords, понадобится войти в свой аккаунт с включенной системой двухфакторной аутентификации (код можно получить на iPhone, iPad или MacBook с установленными системами iOS 14 / iPadOS 14 / macOS Big Sur 11 или новее). Также необходимо будет настроить функцию Windows Hello (установить разблокировку по лицу пользователя, отпечатку пальца, либо придумать пин-код). Кроме паролей, iCloud также предоставляет доступ к сервисам Photos, Drive, Mail, Contacts, Calendars и Bookmarks.

Источник: The Verge

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