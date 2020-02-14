iFixit: Motorola Razr – одно из самых сложных устройств, которые приходилось разбирать





После испытаний на прочность блогером JerryRigEverything и журналистами издания CNET складной смартфон с гибким дисплеем Motorola Razr наконец попал в руки специалистов iFixit, которые поделились неутешительными результатами его разборки. И хотя производитель каждый раз подчёркивает сложность конструкции своего устройства, это сыграло не лучшим образом на его ремонтопригодности.

Прежде всего в iFixit высоко оценили технические достижения, инженерные решения и оригинальность сборки. В то же время Motorola Razr стал одним из самых сложных устройств, которые приходилось разбирать iFixit. Этому есть несколько причин. Во-первых, почти все компоненты приклеены, поэтому для замены многих основных деталей (например, дисплея) необходимо полностью разбирать смартфон. Специалисты iFixit удивились тому, что Motorola предлагает замену экрана всего за $299 при стоимости самого смартфона $1500. Во-вторых, внутри находится большое количество мелких гибких кабелей, которые тоже приклеены, и здесь есть большой риск порвать пару проводков. В-третьих, порт зарядки припаян прямо к основной плате.

iFixit присвоил Motorola Razr наименьшую возможную оценку – 1 балл, смартфон практически невозможно отремонтировать. В целом, результат ожидаемый, ремонтопригодность по-прежнему является проблемой, когда речь идёт о складных устройствах с гибкими экранами и сложными шарнирными механизмами. У Razr ко всему прочему есть зазоры по бокам между шарниром и дисплеем, куда может набиваться пыль и мелкий мусор. Похожая проблема изначально наблюдалась у Galaxy Fold, что приводило к поломкам дисплея.

Источник: The Verge и iFixit