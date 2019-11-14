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Возрождение легенды. Motorola представила раскладушку Razr 2019 со сгибаемым экраном

Возрождение легенды. Motorola представила раскладушку Razr 2019 со сгибаемым экраном

Возрождение легенды. Motorola представила раскладушку Razr 2019 со сгибаемым экраном


В ночь на 14 ноября в Лос-Анджелесе Motorola провела презентацию, посвящённую возрождению культовой раскладушки Motorola Razr в виде смартфона с гибким экраном, который мы ждали еще с 2018 года. Коротко говоря, все, что мы видели и слышали о новой Razr 2019 до этого момента — подтвердилось.

Новая Motorola Razr 2019 на удивление сильно похожа на легендарную модель Razr V3 2004 года, которая в свое время произвела революцию на рынке телефонов. Все тот же классический раскладной форм-фактор и компактные размеры, даже внешний экран для оповещений сохранился, как и у оригинальной модели. Разница лишь в том, что новый Motorola Razr 2019 лишен физической клавиатуры, а всю лицевую панель занимает экран, который сгибается пополам в горизонтальной плоскости.

Основной экран Razr 2019 (маркетинговое название Flex View) — панель pOLED диагональю 6,2 дюйма и разрешением 2142х876 пикселей (21:9). То есть, основной экран у Razr 2019 крупнее, чем у большинства современных смартфонов, а его вытянутая форма только плюс, поскольку интерфейс и приложения Android лучше адаптированы к таким вытянутым экранам, нежели широким.

В верхней части экрана есть широкий прямоугольный вырез под разговорный динамик и фронтальную камеру, а снизу — небольшой выступ, как у оригинала. Внешний же экран OLED характеризуется диагональю 2,7 дюйма при разрешении 800х600 пикселей. Производитель называет этот экран Quick View — на него могут выводиться разного рода уведомления.

Также он может использоваться для управления музыкой, а еще разработчики предусмотрели специальный режим селфи-камеры, чтобы воспользоваться преимуществами лучшей основной камеры. Также Motorola сотрудничает с Google, чтобы обеспечить плавное переключение с фронтального дисплея на основной в разных приложениях.

Motorola заявляет, что она «полностью уверена в долговечности дисплея Flex View». Ссылаясь на внутренние тесты производитель заверяет, что «он будет исправно работать в течение среднего срока службы смартфона». Также упоминается специальное покрытие, защищающее дисплей от царапин, и внутреннее нанопокрытие для защиты от брызг. Важно подчеркнуть, что о полной влагозащите речь не идет. Края полностью закрыты рамкой из нержавеющей стали, чтобы предотвратить попадание мелких частиц мусора. Производитель подчеркивает многолетний опыт работы с пластиковыми OLED-панелями (начиная с 2011 года), заявляя следующе: «Мы не собираемся выходить туда и говорить «потребители должны использовать телефон осторожно». Это явный выпад в адрес Samsung, которая акцентировала внимание на том, что с гибким смартфоном Galaxy Fold нужно обращаться очень аккуратно. Уверенности в надежности конструкции Motorola придает многолетний опыт материнской компании Lenovo, которая на шарнирных механизмах съела не одну собаку.

В Razr 2019 используется сложный механизм из нескольких петель и выдвижных пластин для складывания и раскладывания телефона. Что еще более важно, судя по первым обзорам, работает все в точности так, как заявлено Motorola: в разложенном виде панель идеально плоская без видимых или тактильных складок, а в сложенном нет никаких зазоров.

На самом деле в сложенном виде толщина корпуса такая же, как у оригинального Razr v3. Как отмечает The Verge, держа сложенный Razr на солнце, можно увидеть дневной просвет, но в целом зазор едва заметен. И в этом плане Motorola с ее Razr 2019 задала новую планку качества на только зарождающемся рынке.

Также обозреватель The Verge остался доволен реализацией. По его словам, механизм в меру жесткий с четкими щелчками при открытии/закрытии телефона, и потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть, но в целом все работает ровно так, как ожидаешь, и после непродолжительного времени работы с устройством у него сложилось положительное впечатление. Журналист отметил, что Razr 2019 вернул забытое за долгие годы чувство, насколько приятно пользоваться раскладушкой.

Но несмотря на заверения в надежности и долговечности Motorola, как и Samsung, предлагает «специальный план сервисного обслуживания мирового класса» с круглосуточной поддержкой в чате и 14-часовым прямым доступом к специалисту по обслуживанию клиентов, а также 24-часовым ремонтом. Кроме того, в течение гарантийного срока (один год) клиенты могут рассчитывать на бесплатную замену дисплея или ремонт телефона в связи с «дефектами, возникшими при обычном использовании». После окончания гарантии замена складного экрана обойдется в $299, что также является относительно невысокой ценой (достаточно вспомнить, сколько стоит заменить обычный экран iPhone без гарантии).

На этом магия заканчивается и в остальном Razr 2019 ничем не удивляет и даже немного разочаровывает. Аппаратным базисом служит среднеуровневая SoC Qualcomm Snapdragon 710, дополненная 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. И это даже скорее плюс, учитывая избыточную производительность флагманских SoC. Но основная камера здесь одинарная – 16-мегапиксельная с диафрагмой F/1,7 и режимом Night Vision, тогда как у того же Galaxy Fold она тройная, а моноблочные модели уже вовсю оснащаются камерами из четырех и пяти модулей. Фронтальная же характеризуется разрешением 5 Мп. Но главная претензия к Razr 2019 – это аккумулятор. Он здесь двойной, но при этом общая емкость составляет ничтожные по современным меркам 2510 мА·ч. Очевидно, что это самая слабая сторона новинки и с таким аккумулятором хорошо, если телефон сможет дожить до вечера. Увы, вопреки надеждам на более демократичную цену, предварительные данные подтвердились – $1500 для рынка США.

Из остального стоит отметить разъем USB-C, только eSIM (обычного слота нет) и сканер отпечатков пальцев, размещенный в выступе под экраном.

Габариты Razr 2019 в сложенном состоянии 94х72х14 мм, в разложенном – 172х72х6,9 мм. Масса немаленькая – 205 граммов. В США предзаказы на Razr 2019 начнут принимать с 26 декабря. Как и ожидалось, в этой стране она станет эксклюзивом мобильного оператора Verizon. Будет ли Razr 2019 продаваться еще где-то, пока данных нет.

Подытоживая можно сказать, что Motorola Razr 2019 – это красиво, стильно, технологично, но очень дорого. Пожалуй, на сегодняшний день это лучшая реализация концепции складного смартфона с гибким экраном, но Razr 2019 выйдет только в начале следующего года, а поводом усомниться в успехе новинки уже предостаточно. С другой стороны, не исключено, что Motorola удастся сыграть на ностальгии и поклонники попросту закроют глаза на недостатки. Не стоит также забывать о том, что аналогичную вертикальную раскладушки с гибким экраном готовит и Samsung. По предварительным данным, анонс ответа южнокорейского гиганта, который метит в лидеры нового сегмента, ожидается в феврале.

Источник: The Verge

  • Ранее Motorola уже пыталась «возродить» бренд RAZR в 2011 году — в виде смартфона DROID RAZR и его улучшенных модификаций.
  • Оригинальная модель RAZR V3 разошлась тиражом в 130 миллионов телефонов за период с 2004 по 2008 годы.
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