iFixit повредили дисплей Apple Watch Ultra при попытке разобрать умные часы

Специалисты iFixit получили в свои руки новую модель умных часов Apple Watch Ultra и устроили традиционную разборку устройства на отдельные компоненты.

В процессе разборки часов эксперты iFixit выявили некоторые проблемные места в Apple Watch Ultra не только в отношении их ремонтопригодности, но и с точки зрения долговечности. Приподнятая кромка Ultra, предназначенная для защиты экрана, на самом деле защищает только от боковых ударов. Любое фронтальное столкновение с экраном по-прежнему может потребовать его замены.

Задняя панель крепится при помощи винтов и небольшого количества клея. Но чтобы добраться до батареи и других компонентов, нужно приступать к разборке с фронтальной панели и снимать экран. Это трудоёмкий и сложный процесс, так как даже после нагревания устройства попытка отделить дисплей от корпуса привела к поломке экрана.

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Кроме того, при снятии керамической задней пластины часов происходит разрушение прокладки, обеспечивающей водонепроницаемость устройства. А её замена выглядит не лёгкой задачей.

В iFixit отмечают точную инженерию и внимание, которые были вложены в разработку конструкции Apple Watch Ultra. Всего для крепления компонентов в часах используется 32 винта. И ещё потенциальных покупателей может порадовать информация о почти вдвое увеличенной ёмкости батареи в новинке по сравнению с Apple Watch Series 8 – 2,1 Втч против 1,19 Втч. Главное, чтобы её не пришлось менять.

Источник: The Verge