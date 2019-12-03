IKEA опять перенесла выход на рынок Украины. Теперь магазин в Киеве откроют только после запуска системы электронной коммерции весной 2020 года

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Компания IKEA в очередной раз перенесла открытие своего первого магазина в Украине, на этот раз на весну 2020 года. Представители мебельного гиганта сообщили в комментарии изданию «НВ Бизнес», что откроют физический магазин в Киеве только после запуска системы электронной коммерции (то есть по сути украинской версии интернет-магазина).

«Для того, чтобы как можно быстрее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценами доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска — весна 2020 года. В то же время IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно быстрее, после запуска электронной коммерции», — проинформировали в компании.

В IKEA добавили, что предоставят дополнительную информацию, как только она будет доступна.

Напомним, решение о выходе на украинский рынок IKEA приняла в сентябре 2017 года. Компания планировала создать в Украине сеть небольших магазинов городского формата (city store) на арендованных площадях, первый такой магазин собирались открыть в киевском ТРЦ Ocean Mall до конца 2019 года. Весной текущего года запуск магазина в ТРЦ Ocean Mall отложили, так как его не успевали достроить до нужной даты. Вместо этого в компании обещали до конца года открыть четыре небольшие точки выдачи онлайн-заказов, одна из которых должна была появиться в недавно открытом ТРЦ «Blockbuster Mall».

В конце лета проект вышел на финишную прямую — IKEA запустила украинский сайт и начала набирать сотрудников в первый магазин в Киеве, который обещали открыть до конца 2019 года. Однако, как видим, планы снова изменились.

Отметим, что запуском и развитием сети в Украине занимается IKEA Юго-Восточная Европа, являющаяся частью IKEA Group (Ingka Holding B.V.). Компания занимается розничным бизнесом IKEA в Хорватии, Сербии, Румынии и Словении.

Источник: НВ Бизнес