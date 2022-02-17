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Илон Маск и Tesla пожаловались в суд на преследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам

Илон Маск и Tesla пожаловались в суд на преследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам

Илон Маск и Tesla пожаловались в суд на преследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам

Илон Маск и компания Tesla обратились в суд Южного округа Нью-Йорка, обвинив Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) в преследовании.

По мнению Маска, регулятор якобы нарушил обещание выплатить акционерам Tesla $40 млн. в рамках соглашения 2018 года и тратит силы на «бесконечные необоснованные расследования». Тогда Комиссия ополчилась на Маска из-за его твитов о выкупе акций и приватизации автокомпании. Маску после иска SEC запретили писать в Twitter без согласования юристов Tesla.

В письме утверждается, что SEC отправляла повестки в суд «в одностороннем порядке». Также суд должен был следить за соблюдением мирового соглашения между миллиардером и регулятором.

Илон Маск уверяет, что SEC мстит ему за политические взгляды, так как основатель Tesla часто критиковал правительство, и регулятор пытается подавить его право на свободу слова.

Обращение вышло после того, как Комиссия по ценным бумагам подала очередную повестку в суд из-за поста, в котором Илон Маск провел опрос, спрашивая, стоит ли ему продавать 10% доли в Tesla. Твит обрушил стоимость акций компании на 16%, что в Комиссии посчитали очередной манипуляцией рынка.

Хотя SEC официально так и не признала Маска виновным, Комиссия считает, что глава Tesla обсуждал важные финансовые темы без предварительного одобрения, как это требовало соглашение 2018 года. В компании считают, что твиты не подпадали под действие этой сделки.

Сам Маск неоднократно троллил Комиссию, обещая пошить им красные атласные шорты.


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