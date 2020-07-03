На фоне успехов Tesla Маск высмеял в твиттере SEC, пообещав пошить «Комиссии по обогащению шортселлеров» красные атласные шорты»
Глава Tesla Илон Маск, как известно, очень «любит» Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC, КЦББ): для тех, кто не в курсе, — все началось с того самого знаменитого твита о выкупе акций Tesla, который стоил Маску должности председателя совета директоров Tesla и еще $40 млн в общей сложности. С тех пор глава Tesla регуляторно отпускает в адрес регулятора насмешливые остроты. Вот и вчера, будучи явно воодушевленным успехами Tesla (компания превзошла все ожидания, отгрузив за квартал более 90 тыс. автомобилей), Илон Маск в своем твиттере написал несколько любезностей в адрес SEC.
Вчера капитализация Tesla достигла нового абсолютного максимума — $224 млрд. И Маск, конечно же, не преминул возможность позлорадствовать над шортселлерами (это игроки биржи, которые ставят на понижение акций компании ради быстрой прибыли), в прошлом доставившими компании немало проблем с информационными атаками против производителя с целью расшатывания курса акций на бирже.
Tesla will make fabulous short shorts in radiant red satin with gold trim
— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020
Tesla сделает невероятно короткие шорты из сияющего красного атласа с золотой отделкой.
Еще в 2018 году Маск отправил коробку коротких шорт главному «шортселлеру» Уолл-стрит Дэвиду Эйнхорну, основателю и президенту хедж-
Will send some to the Shortseller Enrichment Commission to comfort them through these difficult times
— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020
Отправим часть в «Комиссию по обогащению шортселлеров», чтобы помочь им пережить эти нелегкие времена.
На этом Маск не остановился, предложив пользователям придумать свой вариант расшифровки SEC, где буква E — это сокращение от Elon’s (имени предпринимателя).
SEC, three letter acronym, middle word is Elon’s
— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020
Оригинальный ответ не заставил себя долго ждать, причем сразу в виде нашивки на красных атласных шортах.
Not bad
— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020
Источник: Twitter