На фоне успехов Tesla Маск высмеял в твиттере SEC, пообещав пошить «Комиссии по обогащению шортселлеров» красные атласные шорты»

Глава Tesla Илон Маск, как известно, очень «любит» Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC, КЦББ): для тех, кто не в курсе, — все началось с того самого знаменитого твита о выкупе акций Tesla, который стоил Маску должности председателя совета директоров Tesla и еще $40 млн в общей сложности. С тех пор глава Tesla регуляторно отпускает в адрес регулятора насмешливые остроты. Вот и вчера, будучи явно воодушевленным успехами Tesla (компания превзошла все ожидания, отгрузив за квартал более 90 тыс. автомобилей), Илон Маск в своем твиттере написал несколько любезностей в адрес SEC.

Вчера капитализация Tesla достигла нового абсолютного максимума — $224 млрд. И Маск, конечно же, не преминул возможность позлорадствовать над шортселлерами (это игроки биржи, которые ставят на понижение акций компании ради быстрой прибыли), в прошлом доставившими компании немало проблем с информационными атаками против производителя с целью расшатывания курса акций на бирже.

Tesla will make fabulous short shorts in radiant red satin with gold trim

Tesla сделает невероятно короткие шорты из сияющего красного атласа с золотой отделкой.

Еще в 2018 году Маск отправил коробку коротких шорт главному «шортселлеру» Уолл-стрит Дэвиду Эйнхорну, основателю и президенту хедж- фонда «Greenlight Capital». Затем Маск вспомнил про SEC. Официально аббревиатура расшифровывается как Securities and Exchange Commission, но Маск читает ее несколько иначе — Shortseller Enrichment Commission («Комиссия по обогащению шортселлеров»). Вот здесь можно прочесть предысторию.

Will send some to the Shortseller Enrichment Commission to comfort them through these difficult times

— Elon Musk (@elonmusk) July 2, 2020