Илон Маск отказался блокировать русские СМИ через Starlink

Известный предприниматель Илон Маск написал у себя в Twitter, что спутниковая система Starlink не будет блокировать доступ к российским СМИ, даже несмотря на обращения различных правительств.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.

Sorry to be a free speech absolutist.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022