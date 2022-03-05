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Илон Маск отказался блокировать русские СМИ через Starlink

Илон Маск отказался блокировать русские СМИ через Starlink

Известный предприниматель Илон Маск написал у себя в Twitter, что спутниковая система Starlink не будет блокировать доступ к российским СМИ, даже несмотря на обращения различных правительств.

«Некоторые правительства (но не Украина) призвали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом.

Извините, что я абсолютист свободы слова.»

Многие пользователи в комментариях раскритиковали такое решение Маска.

Вместе с тем в другом твите (в комментарии к публикации в поддержку Украины) Илон Маск выразил свои симпатии «великим людям россии».

«А также мои симпатии великим людям россии, которые этого не хотят»

Под этой публикацией есть как негативные комментарии, так и благодарность от российских пользователей.

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