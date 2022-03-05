Илон Маск отказался блокировать русские СМИ через Starlink

Известный предприниматель Илон Маск написал у себя в Twitter, что спутниковая система Starlink не будет блокировать доступ к российским СМИ, даже несмотря на обращения различных правительств.

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint. Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

«Некоторые правительства (но не Украина) призвали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом. Извините, что я абсолютист свободы слова.»

Многие пользователи в комментариях раскритиковали такое решение Маска.

Вместе с тем в другом твите (в комментарии к публикации в поддержку Украины) Илон Маск выразил свои симпатии «великим людям россии».

And also my sympathies to the great people of Russia, who do not want this — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

«А также мои симпатии великим людям россии, которые этого не хотят»

Под этой публикацией есть как негативные комментарии, так и благодарность от российских пользователей.