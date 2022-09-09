Илон Маск договаривается с Apple о подключении Starlink к iPhone 14

Вчера компания Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Одним из самых важных нововведений в них является стало спутниковой связи для экстренных сообщений. Илон Маск рассказал в Twitter, что у SpaceX были «многообещающие переговоры» с Apple о подключении к Starlink.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart. For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower. — Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022

В iPhone 14 и iPhone 14 Pro добавлена ​​поддержка спутниковой связи в Emergency SOS. Эта функция будет запущена в ноябре этого года в США и Канаде и будет бесплатной в течение первых двух лет.

Также Apple заявила, что потратит $450 млн на расширение доступной спутниковой инфраструктуры. Большую часть этого финансирования Globalstar, что-то достанется другим операторам.

В сегодняшнем сообщении Маск не стал вдаваться в подробности переговоров с Apple, но похвалил команду разработки iPhone.

За несколько дней до анонса iPhone 14 SpaceX и T-Mobile объявили о партнерстве. T-Mobile надеется интегрировать свой среднеполосный спектр частот в спутники Starlink V2, которые будут запущены уже в следующем году. Эта функция позволит клиентам T-Mobile напрямую подключаться к спутникам Starlink, когда сотовая связь или Wi-Fi недоступны.

Джерело: 9to5mac