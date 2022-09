Илон Маск договаривается с Apple о подключении Starlink к iPhone 14

Вчера компания Apple представила iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Одним из самых важных нововведений в них является стало спутниковой связи для экстренных сообщений. Илон Маск рассказал в Twitter, что у SpaceX были «многообещающие переговоры» с Apple о подключении к Starlink.

We’ve had some promising conversations with Apple about Starlink connectivity. iPhone team is obv super smart.

For sure, closing link from space to phone will work best if phone software & hardware adapt to space-based signals vs Starlink purely emulating cell tower.

— Elon Musk (@elonmusk) September 8, 2022