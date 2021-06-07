Илон Маск сообщил, что Tesla отменила дальнобойную Model S Plaid+ с запасом хода 840 км, поскольку базовая Plaid «и так достаточно хороша»





Глава Tesla Илон Маск объявил 6 июня об отказе от выпуска улучшенного варианта автомобиля Model S Plaid+ — он объяснил это решение тем, что в этом просто нет нужды, так как базовая «и так достаточно хороша».

Версия Model S Plaid+ больше недоступна для заказа на американском сайте Tesla, хотя там по-прежнему указаны прежние ориентировочные сроки выходы — середина 2022 года.

Tesla известна своим гибким подходом к ведению бизнеса — компания часто меняет цены на свои автомобили, а также постоянно «играет» модификациями и меняет планы. Далеко за примерами ходить не нужно и достаточно вспомнить историю с «народной» Model Y Standard Range: ее анонсировали, затем отменили, но в итоге все равно выпустили, а спустя полтора месяца сняли с продажи. Иными словами, то, что сейчас Илон Маск объявил об отмене Model S Plaid+ полностью не исключает возможность выпуска этой версии когда-нибудь в будущем.

На фоне базовой модели Model S Plaid, чьи отгрузки в США стартуют с 10 июня, топовый вариант Model S Plaid+ выделялся новым структурным (часть конструкции кузова, соединяющей переднюю и заднюю части днища) аккумуляторным блоком с элементами 4680 и повышенным запасом хода — производитель заявлял для нее до 840 километров на одном заряде. В марте Tesla повысила стоимость Model S Plaid+ на 10 000 долларов, до 149 990 долларов, а также сдвинула сроки первых доставок на середину 2022 года. Тогда предполагалось, что Tesla решила таким образом стимулировать продажи обычной Model S Plaid — «самого быстрого серийного автомобиля», способного разгоняться до 60 миль в час за 1,99 секунды. К слову, дальность хода Model S Plaid — 628 километров.

Tesla отказалась от Model S Plaid+ на фоне глобальной нехватки чипов, которая наиболее остро ощущается именно в автомобильной промышленности.