Tesla прекратила продажи «народного» варианта Model Y (Standard Range) — спустя полтора месяца после запуска





Когда в прошлом месяце Tesla неожиданно выпустила и открыла предзаказы на «народный» кроссовер Model Y (версия Standard Range), мы предположили, что в обозримом будущем его ждет судьба многострадального «народного» седана Model 3 Standard Range. И оказались правы. В привычной для себя манере — внезапно и без объяснения причин — Tesla прекратила принимать предзаказы на Model Y Standard Range и убрала этот вариант из онлайн-конфигуратора. Он больше недоступен для заказа через сайт ни в США, ни в Канаде.

Не секрет, что Tesla придерживается гибкого подхода во многих аспектах стратегии и часто меняет свои решения касательного модификаций и цен на свои автомобили, из-за чего рядовому пользователю уследить за всеми изменениями довольно сложно.

Если разбирать конкретно ситуацию с Model Y Standard Range — она упоминалась еще на первой презентации Model Y в марте 2019 года. Однако в июле 2020 года глава Tesla Илон Маск сообщил об отказе от выпуска версии Standard Range, назвав в качестве причины «неприемлемо низкий» запас хода (<250 миль по циклу EPA), и одновременно снизила цену Model Y в версии Long Range Dual Motor с 52 990 долларов США до 49 990 долларов США. Тогда же глава Tesla заявил, что запас хода в 500 км для современных электромобилей должен стать отраслевым стандартом. В первую неделю 2021 года Tesla взяла и выпустила «народную» версию Standard Range, причем запас хода оказался несколько выше (244 миль вместо изначально планируемых 230 миль), как стартовая цена (41 990 долларов США вместо 39 000 долларов США). И вот спустя полтора месяца после запуска Model Y Standard Range отправилась на покой.

Что примечательно, 17 февраля Tesla в рамках очередной корректировки цен для рынка США сделала базовый вариант Model Y Standard Rang на 2 тысячи долларов дешевле — его можно было заказать по цене от 39 990 долларов.

Как бы там ни было, теперь самой доступной версией Model Y является Long Range (AWD), которая подешевела на тысячу долларов и теперь стоит от 48 990 долларов.

Тем временем до выхода доступного автомобиля Tesla Model 2 за $25 тыс. с полноценным автопилотом остается еще минимум два года.