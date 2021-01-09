Новости
Tesla всё-таки выпустила «народную» Model Y Standard Range — дешевле 42 тысяч долларов и почти 400 км на одном заряде

Tesla всё-таки выпустила «народную» Model Y Standard Range — дешевле 42 тысяч долларов и почти 400 км на одном заряде

Tesla всё-таки выпустила «народную» Model Y Standard Range — дешевле 42 тысяч долларов и почти 400 км на одном заряде


8 января Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range — она стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).

«Чистая» (без каких-либо скидок) стартовая цена Model Y Standard Range с урезанным запасом хода (244 миль по циклу EPA) составляет 41 990 долларов США против 49 990 долларов США за «дальнобойный» (326 миль) вариант Long Range.

Tesla всё-таки выпустила «народную» Model Y Standard Range — дешевле 42 тысяч долларов и почти 400 км на одном заряде

Это впервые Tesla добавила новую конфигурацию с момента выпуска Model Y в марте 2020 года. Она уже доступна для предзаказа в американском онлайн-магазине Tesla с расчетным сроком доставки от двух до пяти недель.

Tesla всё-таки выпустила «народную» Model Y Standard Range — дешевле 42 тысяч долларов и почти 400 км на одном заряде

Версия Standard Range упоминалась на изначальной презентации Model Y в марте 2019 года (слайд выше) — тогда говорилось о запасе хода в 230 миль и стартовой цене 39 тысяч долларов. В июле глава Tesla Илон Маск сообщил об отказе от выпуска версии Standard Range, назвав в качестве причины «неприемлемо низкий» запас хода (<250 миль по циклу EPA). Одновременно компания снизила цену Model Y в версии Long Range Dual Motor с 52 990 долларов США до 49 990 долларов США. Тогда же глава Tesla заявил, что запас хода в 500 км для современных электромобилей должен стать отраслевым стандартом. Но вот сейчас Tesla опять передумала и решила все таки выпустить версию Standard Range — ее запас хода несколько выше (244 миль вместо изначально планируемых 230 миль), как впрочем и стартовая цена (41 990 долларов США вместо 39 000 долларов США). В обозримом будущем к Standard Range, Long Range и Performance присоединится еще один вариант — Long Range RWD.

И хотя сам Маск называл «неприемлемо низким» запас хода <250 миль, можно не сомневаться, что Model Y Standard Range будет разлетаться как горячие пирожки, учитывая, что базовая версия прямого конкурента Ford Mustang Mach-E составляет 230 миль. К слову, запас хода VW ID.4 по методике EPA составляет 250 миль. Также рискнем предположить, что в будущем Model Y Standard Range ждет судьба младшего седана Model 3 Standard Range.

11

Одновременно Tesla, как и обещала, сделала доступным в качестве дополнительной опции третий ряд сидений для Model Y — с ним автомобиль способен вместить не пять, как сейчас, а семь людей. Стоимость дополнительного третьего ряда сидений — 3 тысячи долларов США. Опция недоступна только для версии Performance.

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить