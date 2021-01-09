Tesla всё-таки выпустила «народную» Model Y Standard Range — дешевле 42 тысяч долларов и почти 400 км на одном заряде





8 января Tesla обновила онлайн-конфигуратор электрокроссовера Model Y для американского рынка, официально представив новую версию Standard Range — она стала более доступной альтернативой существующим версиям Long Range и Performance. Также компактный кроссовер теперь доступен в семиместной версии (за доплату в три тысячи долларов).

«Чистая» (без каких-либо скидок) стартовая цена Model Y Standard Range с урезанным запасом хода (244 миль по циклу EPA) составляет 41 990 долларов США против 49 990 долларов США за «дальнобойный» (326 миль) вариант Long Range.

Это впервые Tesla добавила новую конфигурацию с момента выпуска Model Y в марте 2020 года. Она уже доступна для предзаказа в американском онлайн-магазине Tesla с расчетным сроком доставки от двух до пяти недель.

Версия Standard Range упоминалась на изначальной презентации Model Y в марте 2019 года (слайд выше) — тогда говорилось о запасе хода в 230 миль и стартовой цене 39 тысяч долларов. В июле глава Tesla Илон Маск сообщил об отказе от выпуска версии Standard Range, назвав в качестве причины «неприемлемо низкий» запас хода (<250 миль по циклу EPA). Одновременно компания снизила цену Model Y в версии Long Range Dual Motor с 52 990 долларов США до 49 990 долларов США. Тогда же глава Tesla заявил, что запас хода в 500 км для современных электромобилей должен стать отраслевым стандартом. Но вот сейчас Tesla опять передумала и решила все таки выпустить версию Standard Range — ее запас хода несколько выше (244 миль вместо изначально планируемых 230 миль), как впрочем и стартовая цена (41 990 долларов США вместо 39 000 долларов США). В обозримом будущем к Standard Range, Long Range и Performance присоединится еще один вариант — Long Range RWD.

И хотя сам Маск называл «неприемлемо низким» запас хода <250 миль, можно не сомневаться, что Model Y Standard Range будет разлетаться как горячие пирожки, учитывая, что базовая версия прямого конкурента Ford Mustang Mach-E составляет 230 миль. К слову, запас хода VW ID.4 по методике EPA составляет 250 миль. Также рискнем предположить, что в будущем Model Y Standard Range ждет судьба младшего седана Model 3 Standard Range.

Одновременно Tesla, как и обещала, сделала доступным в качестве дополнительной опции третий ряд сидений для Model Y — с ним автомобиль способен вместить не пять, как сейчас, а семь людей. Стоимость дополнительного третьего ряда сидений — 3 тысячи долларов США. Опция недоступна только для версии Performance.