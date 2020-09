«Империя наносит ответный удар»: Apple подала в суд на Epic Games за нарушение правил App Store и требует возмещения убытков

Компания Apple решила показать, что ее юристы тоже умеют составлять судебные иски, используя слабые месте в обороне оппонента. После очередной попытки Epic Games заставить Apple вернуть Fortnite в App Store через суд, компания из Купертино подала ответный иск.

Доводы компании изложены на 67 страницах иска, но основной посыл заключается в том, что Epic Games сознательно нарушила подписанный с Apple контракт.

В Apple напомнили, что Epic Games заработал с помощью магазина App Store более $600 млн и тогда компанию все устраивало.

Отметим, что только вчера Epic Games попросила суд заставить Apple вернуть Fortnite в App Store, так как отсутствие игры привело к «непоправимому ущербу» в виде потери 60% активных iOS-игроков.

Напомним, что недавно Apple удалила аккаунт Epic Games из App Store, так что теперь разработчик не сможет загружать в магазин обновления и новые игры. В конце августа в Fortnite стартовал новый сезон, но для iOS и Mac он недоступен из-за конфликта Epic Games и Apple. Ну, а началось все с того, что Epic Games скрытно внедрила в популярный сетевой шутер Fortnite собственную платежную систему, пытаясь обойти комиссию Apple в размере 30% от транзакции.

P.S. Apple с 11 сентября закрывает возможность игрокам входить в Fortnite с помощью функции «Sign In with Apple»:

Apple will no longer allow users to sign into Fortnite using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/T0Rq0tfrR7

— Fortnite Status (@FortniteStatus) September 9, 2020