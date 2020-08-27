В Fortnite стартовал новый сезон, в котором супергерои Marvel сразятся с Галактусом (но для iOS и Mac он недоступен из-за конфликта Epic Games и Apple)

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Разработчик Epic Games объявил о запуске нового сезона Nexus War (Chapter 2: Season 4) королевской битвы Fortnite. В этот раз на остров десантируется ряд супергероев Marvel, включая Железного Человека, Тора, Шторм, Мистик, Доктора Дума, Грута и Женщину-Халк, которым предстоит сражаться с суперзлодеем Галактусом. Чуть позже к ним присоединится Россомаха из команды X-Men.

Традиционно для таких событий игроки получат возможность примерить экипировку и гаджеты супергероев, воспользоваться их суперсилами и посетить тематические убежища и локации.

Часть контента будет доступна только для тех, кто приобрел «Боевой пропуск»:

Напомним, что из-за конфликта Epic Games и Apple игру Fortnite убрали из магазина контента App Store, при этом те, у кого игра установлена на iPhone также не смогут попасть в новый сезон, так как их версия приложения не сможет обновиться до актуальной версии.

Источник: The Verge