Infiniti представила концепт электрокроссовера QX Inspiration, который является предвестником серийного электромобиля данного класса

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Как и было обещано, японский автопроизводитель Infiniti представил концепт электрического кроссовера QX Inspiration в рамках проходящего в данный момент Детройтском автошоу. При этом прямо во время презентации с выставочным экземпляром произошел неприятный конфуз — он наотрез отказался выезжать на сцену.

Infiniti’s QX Inspiration concept was to debut at @NAIASDetroit but it failed to make the stage #NAIAS2019 pic.twitter.com/o6tgnK69M0 — Detroit Free Press (@freep) 14 января 2019 г.

Теперь мы наконец можем рассмотреть эту модель со всех ракурсов, однако точные технические характеристики по-прежнему не озвучены. Модель Infiniti QX Inspiration представляет собой среднеразмерный кроссовер, который является полноценным предвестником серийного электромобиля этого класса.

Электрокроссовер Infiniti QX Inspiration получил новую платформу на основе пары электродвигателей, по одному над каждой из осей, которые обеспечивают полный привод. Батарея аккумуляторов по уже привычной схеме интегрирована в пол автомобиля. В оформлении экстерьера и интерьера используется все та же «японская ДНК», о которой говорят практически все автопроизводители из Страны Восходящего Солнца.

Таким образом, модель Infiniti QX Inspiration присоединилась к уже существующей линейке концептов, представленную седаном Infiniti Q Inspiration,спидстером Infiniti Prototype 10 и ретро-спорткаром Infiniti Prototype 9.

Напомним, что Infiniti собирается поставлять на рынок серийные электромобили начиная с 2021 года, при этом каждая новая модель Infiniti будет содержать электродвигатели в той или иной форме (электромобиль/гибрид), а уже к 2025 году электрифицированные модели бренда должны будут занимать более половины в структуре общих продаж автомобилей.

Источник: Infinity