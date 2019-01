Infiniti представила концепт электрокроссовера QX Inspiration, который является предвестником серийного электромобиля данного класса

Как и было обещано, японский автопроизводитель Infiniti представил концепт электрического кроссовера QX Inspiration в рамках проходящего в данный момент Детройтском автошоу. При этом прямо во время презентации с выставочным экземпляром произошел неприятный конфуз — он наотрез отказался выезжать на сцену.

Infiniti’s QX Inspiration concept was to debut at @NAIASDetroit but it failed to make the stage #NAIAS2019 pic.twitter.com/o6tgnK69M0

— Detroit Free Press (@freep) 14 января 2019 г.