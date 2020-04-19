Информация о том, что студия 4A Games ищет сотрудников со знанием Unreal Engine 4, скорей всего является фейком





Появившаяся на сайте DTF.ru новость о том, что киевская студия 4A Games (серия шутеров Metro), якобы ищет специалистов со знанием Unreal Engine 4 для разработки кооперативного AAA-шутера, скорей всего является фейком.

Шесть вакансий, опубликованных от лица студии 4A Games, обнаружились на сайте rabota.ua. Эти же вакансии можно найти и на других сайтах поиска работы, например, на DOU.ua. Студии якобы требуются программист искусственного интеллекта, ведущий технический художник, программист по работе с инструментарием, художник по освещению, аниматор персонажей и ведущий технический аниматор. Все со знанием Unreal Engine 4.

И именно это очень странно. У 4A Games имеется собственный очень крутой, превосходящий, или, по крайне мере, не уступающий Unreal Engine 4 по качеству рендеринга движок – 4A Engine. Именно на нем созданы все игры компании, включая даже Arktika.1 для Oculus Rift. И следующий проект, четвертую часть серии Metro, о существовании которой издатель Deep Silver сообщил в своем годовом отчете, студия будет делать именно на 4A Engine. Опять-таки, все игры 4A Games – однопользовательские с упором на сюжет, многопользовательский режим планировался, но по разным причинам так и не появился в последних частях Metro. Кроме того, в интервью нашему изданию креативный директор студии Андрей Прохоров отмечал, что на текущий момент в 4A Games недостаточно людей, чтобы заниматься каким-либо вторым проектом.

Вопросы вызывает и то, как были размещены данные вакансии. Во-первых, таких вакансий нет на официальном сайте студии. Unreal Engine здесь если и упоминается, то только в качестве дополнительных предпочтений при отборе соискателей. Во всех вакансиях значится Proprietary Multi-Platform Game Engine, то есть 4A Engine. Во-вторых, на том же DOU.ua есть два аккаунта 4A Games. Первый, который выглядит официальным, в котором студия названа полным титулом – 4A Games Limited, указаны обе локации – Киев и Мальта, имеется правильная ссылка на сайт и новости компании с привязанного официального аккаунта в Facebook. Здесь вакансий специалистов со знанием Unreal Engine нет. А вот второй аккаунт, на котором как раз и размещены вакансии для спецов по UE4, выглядит поддельным. Здесь другой логотип компании, неполное название – 4A Games, только одна локация – Киев, ссылка на старый сайт студии, официальные новости отсутствуют. Похоже, кто-то прикрывается названием киевской студии, чтобы набрать специалистов на новый проект.

Мы отправили запрос людям, выложившим вакансии от лица 4A Games, но пока не получили на него ответа. Креативный директор 4A Games Андрей Прохоров воздержался от комментариев по данной ситуации. Редакция ITC.ua продолжает следить за развитием событий.